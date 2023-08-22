В МИД назвали два сигнала, вокруг которых будет развиваться саммит Крымской платформы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Саммит Крымской платформы будет развиваться вокруг двух дополнительных сигналов, которые Украина хочет транслировать партнерам. Первый - никакой торговли вокруг Крыма не может быть, второй - путь деоккупации полуострова. Об этом сообщила первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на мероприятии, посвященном переднему саммиту, передает корреспондент УНН.
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«Завтрашний саммит в отличие от предыдущих двух, там где мы себе ставили задачу подтвердить территориальную целостность Украины и вокруг этого консолидировать максимальное количество наших партнеров, он будет иметь два дополнительных сигнала, которые Украина хочет транслировать нашим партнерам - что никакой торговли вокруг Крыма не может быть, ведь Крым является интегральной частью Крыма и второе, что Украина сама будет решать путь деоккупации полуострова», - рассказала Джапарова.
Она отметила, что вокруг этих двух сигналов будет развиваться саммит Крымской платформы.
«Саммит также будет состоять впервые в истории из внутриполитического трека. Ведь 2 и 3 панелью Президент решил посвятить будущему Крыма. Он очень хочет послать сигнал, что будет послевоенное восстановление Крыма, что будет экономическое восстановление Крыма, что из Крыма мы сделаем нашу Силиконовую долину. И коллеги из разных министерств будут об этом тоже говорить, потому что они работали над соответствующими стратегиями», - сказала Джапарова.
Также полная сообщила, что третьей панелью будет гуманитарная политика, из-за изменений демографии на полуострове.
Дополнение
Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили, в частности, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Президент Венгрии прибыла в Закарпатье накануне саммита Крымской платформы.