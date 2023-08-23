Украина подписывает соглашение с компаниями, которые готовы инвестировать в Крым - Зеленский

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия третьего саммита Крымской платформы заявил, что после деоккупации Крыма Украина обеспечит верховенство права и вернет настоящий смысл его инфраструктуре. По его словам, уже есть поддержка бизнеса со всего мира, который готов зайти в Крым и начать работать сразу после деоккупации, среди инвесторов также тысячи украинских компаний, передает корреспондент УНН.

Детали

“Всюду, куда заходит россия, устанавливается верховенство насилия. Мы же обеспечим верховенство права. Мы вернем настоящий смысл инфраструктуре Крыма. На протяжении всей истории Крыма его порты и дороги были связаны с Украиной и со всем миром. россия вызвала изоляцию Крыма. Мы вернем для Крыма весь мир”, - сказал Зеленский.

Он добавил, что послевоенная трансформация Украины обеспечит Крыму такие экономические изменения, которые позволят ему работать и быть экономически привлекательным круглый год, независимо от сезона.

“Мы уже имеем поддержку бизнеса международного, национального и локального украинского уровня, которые готовы зайти в Крым и начать работать сразу после деоккупации. Это мощные бренды международных гостиничных сетей, авиакомпаний, банковских бизнесов, технологических, телекоммуникационных компаний, промышленных компаний, энергетических компаний”, - сказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас подписывается первый документ с компаниями, которые готовы прийти в Крым за Украиной после его деоккупации.

Цитата

“Это открытый документ, он открыт для присоединения любых других честных бизнесов. Тысячи украинских и глобальных компаний придут в Крым”, - добавил Глава государства.

Среди тех компаний, которые готовы инвестировать в развитие деоккупированного Крымского полуострова: Ryanair, SkyUp, Join Up, Vodafone, Genesis, Око, Nokia и другие.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время открытия третьего саммита Крымской платформы заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины и отметил, что с каждым годом количество стран и организаций, которые это поддерживают, увеличивается. 

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