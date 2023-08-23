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Невозможно отделить крымский вопрос от более глобального контекста вторжения рф в Украину - президент Португалии

Невозможно отделить крымский вопрос от более глобального контекста вторжения рф в Украину - президент Португалии

Киев • УНН

 • 507987 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза во время выступления на третьем саммите Крымской платформы заявил, что на сегодня невозможно отделить вопрос временно оккупированного Крыма от более глобального контекста полномасштабного вторжения рф в Украину, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Невозможно отделить крымский вопрос от глобальной атаки и вторжения на территорию Украины. Любая попытка, субъективная или объективная, разделить эти два вопроса является не поддержкой, не помощью украинскому народу, а преградой над восстановлением целостности территории, что является главной задачей украинского народа, государства и всех других государств.

Португалия является примером. Несмотря на то, что мы на Западе, мы считаем, что и наша граница - это граница Украины. И это мы должны четко выражать", - заявил он.

Детали

Президент Португалии подчеркнул, что его присутствие на саммите является "однозначным свидетельством" непризнания его страной попытки незаконной аннексии и временной оккупации Россией АР Крым и города Севастополь, а также других регионов Украины. Он отметил, что незаконная оккупация Крыма была использована Россией "для осуществления ее жестокой атаки на всю территорию Украины 18 месяцев назад".

Он сказал, что нужно помнить, что важным моментом в решении крымского вопроса является также проблема человеческого достоинства: "Не только международное или конституционное право, не легальность, - мы говорим о тысячах людей, которые имеют большие проблемы".

Кроме этого, президент отметил, что не менее важным направлением является устойчивое экономическое развитие, которое является "существенным для развития долговременного мира и безопасности в Европе".

"Не забывайте, что нет свободы и демократии без социальной общности, развития, предусматривающего социальную справедливость. Это касается и Крыма. Цель этой Крымской платформы - никогда не дать людям забыть о Крыме, никогда не дать забыть о крымчанах. Никогда не дать людям забыть об экономическом развитии и социальной справедливости в отношении Крыма", - подытожил де Соуза.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия третьего саммита Крымской платформы заявилв, что после деоккупации Крыма Украина обеспечит верховенство права и вернёт настоящий смысл его инфраструктуре.

Украинские Национальные Новости

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