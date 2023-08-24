Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке пилотов Украины на F-16 - Зеленский

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"Я благодарю вас, господин Президент, за эти очень важные проявления поддержки нашего государства, наших людей и нашей украинской независимости. Португалия является участницей наших танковой и авиационной коалиций. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16 ", – сказал президент.

Детали

Он отметил, что это первый визит президента Португалии за 25 лет. Зеленский проинформировал коллегу о ситуации на поле боя, а также об оборонных нуждах Украины. Стороны обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности по поставке Киеву бронированного медицинского автотранспорта и оборудования для разминирования.

Глава государства отметил де Соузи важность присоединения Португалии к Совместной декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности для Украины, а также поблагодарил за поддержку Формулы мира. Кроме того, лидеры планируют обсудить дальнейшее привлечение Португалии к украинскому восстановлению.

Со своей стороны португальский президент отметил, что его страна никогда не признавала аннексии Крыма и на всех уровнях поддерживает Украину и будет делать это "столько, сколько будет нужно" для достижения мира, ведь последствия этой войны сказываются на многих людях в мире. Он также констатировал, что его страна участвует в восстановлении разрушенных россией городов и заверил, что португальские компании усилят свою работу в Украине.

Напомним

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза во время выступления на третьем саммите Крымской платформы заявил, что на сегодняшний день невозможно отделить вопрос временно оккупированного Крыма от более глобального контекста полномасштабного вторжения России в Украину.