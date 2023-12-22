Украина готова напрямую покупать оружие у французских компаний - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность сотрудничать с французскими компаниями в совместном производстве вооружений или непосредственно закупать их.
Херсон утром враг обстрелял из артиллерии, есть пострадавшая: показали последствия
Российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего была ранена 85-летняя женщина и нанесен ущерб жилым кварталам. Об инциденте сообщил Александр Прокудин, добавив видео, на котором видны разрушения.
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
Доказать всему миру, что именно российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и тем самым вызвали экоцид на юге Украины. Исследовать обломки вражеских ракет и дронов, как доказательство преступлений российской агрессии - сегодня это основная работа специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков
Президент Украины Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство, направленный на привлечение инвестиций и стимулирование экономического восстановления.
Города, села и производства обеспечены энергией несмотря на все попытки рф уничтожить энергетику - Зеленский
Президент Украины Зеленский подтвердил, что, несмотря на попытки россии разрушить энергетический сектор, города, села и промышленность Украины остаются обеспеченными энергией этой зимой. Он признал устойчивость энергетической системы и поблагодарил энергетиков за их преданность делу.
В Газе погибло уже более 20 тысяч палестинцев - WP
По сообщениям, во время недавнего конфликта в Газе погибло более 20 000 палестинцев, что является самым высоким показателем за всю историю конфликта, при этом Израиль и США ставят под сомнение точность этих цифр, сообщенных Министерством здравоохранения Газы.
Суд приговорил к 10,5 годам экс-чиновника Госэкспортконтроля Головатого
Бывший заместитель директора департамента государственной экспертизы Госэкспортконтроля Сергей Головатый был приговорен к 10,5 годам заключения за получение взятки и будет лишен права занимать определенные должности в течение 3 лет.
Тайконавты "Шэньчжоу-17" совершили первый выход в открытый космос
Двое тайконавтов "Шэньчжоу-17", Тан Хунбо и Тан Шэнджи, совершили свой первый выход в открытый космос, выполняя такие операции, как ремонт солнечного крыла модуля "Тяньхэ".
12-летнего украинского мальчика вернули домой после почти двух лет на оккупированной территории и в россии - Омбудсмен
12-летний украинский мальчик вернулся домой после 18 месяцев пребывания на оккупированной территории и четырех месяцев в россии. Его мать служит в Вооруженных силах Украины. Возвращению поспособствовал Офис Уполномоченного ВР по правам человека.
Потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания, плановых отключений не предвидится - энергетики
Потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне похолодания.