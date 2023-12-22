Украина готова напрямую покупать оружие у французских компаний - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова изготавливать оружие совместно с французскими компаниями или же покупать его напрямую у производителей. Об этом передает УНН.

Детали

Умеров встретился с делегацией сенаторов парламента Франции, которые прибыли с визитом в Украину. Министр обороны ознакомил международных партнеров с результатами первых 100 дней на посту главы оборонного ведомства.

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Призвал французские оборонные компании совместно производить оружие. Подчеркнул, что Украина готова закупать вооружение у французских производителей напрямую - говорится в заметке Умерова.

Дополнение

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул ключевые достижения за 100 дней: быстрое развертывание новых военных технологий, прозрачные системы закупок, инициативы по диджитализации, целевые стратегии набора и рост отечественного производства вооружений.

Напомним,

Министр обороны Рустем Умеров во время телефонного разговора с министром национальной обороны Португалии Геленой Каррейрас обсудил подготовку персонала из Украины для истребителей западного образца F-16.

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