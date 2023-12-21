Совместное производство оружия со странами НАТО есть, но его нужно нарастить - Данилов
Киев • УНН
Украина начала совместное производство вооружений со странами НАТО и стремится увеличить объемы производства
Совместное производство оружия Украины со странами НАТО уже происходит, однако его нужно увеличить. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.
Совместное производство оружия со странами НАТО уже происходит. Другое дело, что нам нужно как можно больше увеличить производство. Но это уже технические процессы, которые отрабатывают соответствующие институты. Мы отвечаем сегодня тем стандартам, которые есть в НАТО. Я могу сказать, что те разработки, которые есть у нашей страны, они удивляют, условно говоря, наших партнеров, так же, как мы удивили мир в феврале 2022 года, наши оружейники так же удивляют мир до сих пор
Он отметил, что сейчас есть изделия, которые на самом высоком уровне - что касается мировой военной индустрии.
Напомним,
Укроборонпром в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом и уже отгрузил партию ВСУ.
Совместное производство оружия со странами НАТО есть, но его нужно нарастить - Данилов
Украина начала совместное производство вооружений со странами НАТО и стремится увеличить объемы производства.
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