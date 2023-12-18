Украина вместе со своими партнерами должна увеличить производство оружия - Кулеба

В войне, которую развязала россия, Украина полагается на наращивание военной промышленности в своей стране и среди своих союзников. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в воскресенье в эфире немецкого вещателя, пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Украина вместе со своими партнерами также должна увеличить производство оружия - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, имея в виду аналогичные заявления из москвы.

Украина и ее союзники, по его словам, должны действовать вместе как военная коалиция.

"Как военная коалиция. Как братья по оружию", - цитирует Кулебу tagesschau.

"Мы должны сохранять решимость, держаться вместе, поддерживать друг друга", - отметил он.

Как сообщает tagesschau, отвечая на вопрос о блокировании премьер-министром Венгрии Орбаном дальнейшей помощи ЕС, Кулеба сказал: "Украина может справиться со всем этим". Президент Украины Владимир Зеленский также вернулся из поездки в США с обнадеживающими сигналами. Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могло бы убедить США сделать возможной дальнейшую помощь, считает Кулеба.

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