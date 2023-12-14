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Кулеба расказал, что нужно Украине для заметного прогресса на передовой

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 10:21  •  21454 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что существенная военная помощь и развитие промышленного потенциала необходимы Украине для того, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с российскими войсками и сорвать планы путина по затяжной войне.

Для достижения заметного прогресса на передовой Украине нужна, в частности, адекватная военная помощь, включая самолеты, беспилотники и быстрое развитие промышленного потенциала в США и Европе, а также в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для  американского журнала Foreign Affairs, передает УНН.

Нынешняя фаза войны непростая ни для Украины, ни для наших партнеров. Все хотят быстрых прорывов на поле боя в голливудском стиле, которые приведут к быстрому прекращению российской оккупации. Хотя наши цели не будут достигнуты в одночасье, продолжающаяся международная поддержка Украины со временем обеспечит, что местные контрнаступления принесут ощутимые результаты на линии фронта, постепенно уничтожая российские силы и сорвав планы путина по ведению затяжной войны

- сообщил Кулеба.

Он отметил, что некоторые скептики возражают, что хотя такие цели и справедливы, они просто недостижимы.

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"Фактически, наши цели останутся достижимыми в военном отношении до тех пор, пока будут действовать три фактора: адекватная военная помощь, включая самолеты, беспилотники, противовоздушную оборону, артиллерийские снаряды и возможности дальнего действия, которые позволяют нам наносить удары глубоко в тылу врага; быстрое развитие промышленного потенциала в США и Европе, а также в Украине, как для покрытия военных нужд Украины, так и для пополнения оборонных запасов США и Европы; и принципиальный и реалистичный подход к перспективам переговоров с россией. Благодаря этим элементам наши усилия принесут заметный прогресс на передовой", - рассказал Кулеба.

По его словам, Украина добилась заметных результатов за последние месяцы.

 "Однако для этого не нужно отклоняться от курса и делать вывод, что борьба безнадежна просто потому, что один из этапов не оправдал ожиданий некоторых наблюдателей. Несмотря на серьезные проблемы, Украина добилась заметных результатов за последние месяцы. Мы выиграли битву за Черное море и тем самым восстановили устойчивый поток морского экспорта, что принесло пользу как нашей экономике, так и глобальной продовольственной безопасности. Мы добились успехов на южном фронте, недавно захватив плацдарм на восточном берегу реки Днепр. А в других местах мы отразили огромные российские атаки и нанесли крупные потери российским войскам, в том числе предотвратив их попытки атаковать Авдеевку и Купянск. Несмотря на колоссальные усилия, русским войскам не удалось добиться каких-либо успехов на местах", - отметил Кулеба.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Кулеба розповів, що потрібно Україні для помітного прогресу на передовій
Kuleba tells what Ukraine needs for noticeable progress on the front line
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Кулеба расказал, что нужно Украине для заметного прогресса на передовой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что существенная военная помощь и развитие промышленного потенциала необходимы Украине для того, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с российскими войсками и сорвать планы путина по затяжной войне.

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