Это не кризис: Зеленский отреагировал на призывы переходить к обороне на фронте
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что у россии не было никаких побед в этом году, они ничего не смогли оккупировать.
Ситуация на фронте в Украине не кризисная. Зимой всегда замедляются, те или иные операции, контрнаступательные, или оборонительные. россия отослала на восток сотню тысяч военных, поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать оккупантов. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.
Зеленский прокомментировал статью NYT о том, что Украине якобы стоит переходить к обороне вместо наступления.
"Относительно заявления генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так - в любом случае - это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются те или иные операции, контрнаступательные или оборонительные, и поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", - сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что у россии не было никаких побед в этом году, они ничего не смогли оккупировать.
"Зимой все замедляется по многим разным причинам. Мы говорим об обороне именно востока нашего государства, потому что большинство сегодня войск российской федерации сосредоточено там. Они попытались там очень много раз, где в прошлом году была разбита группировка вагнеровцев, 20 тыс. были убиты. Теперь они туда отослали большое количество своих войск, то есть мы говорим уже о сотнях тысяч военных, поэтому самое главное там сдерживать их и уничтожать их на нашей земле", - рассказал Зеленский.
Контекст
The New York Times писало, что американские военные якобы хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии "удерживать и строить" - сосредоточиться на удержании территории, которую она имеет, и строить свою способность производить оружие в течение 2024 года.
Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что надежды на украинское контрнаступление не оправдались. Однако, это не означает, что победа будет не на украинской стороне.
Это не кризис: Зеленский отреагировал на призывы переходить к обороне на фронте
Президент Украины заявил, что у россии не было никаких побед в этом году, они ничего не смогли оккупировать.
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