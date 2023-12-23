Умеров ожидает плодотворного сотрудничества с новым министром обороны Польши, призвал польских производителей оружия к партнерству
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность к сотрудничеству с коллегой из Польши и призвал польских производителей оружия к партнерству с украинскими компаниями.
Ракетный удар в направлении Кропивницкого россияне осуществили из Крыма: Игнат вспомнил о баллистике
Российские войска запустили ракеты из Крыма в направлении Кропивницкого.
В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов на фоне воздушной тревоги
После объявления воздушной тревоги из-за активности вражеской тактической авиации в Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов.
Эстония готова доставить Украине тех, кто подлежит мобилизации - министр
Эстония демонстрирует готовность подписать соглашение с Украиной о содействии мобилизации украинских мужчин призывного возраста, проживающих в Эстонии.
Танк, БТР, "буханка", "шишига": ГУР поделилось кадрами работы по технике оккупантов FPV-дронами на Запорожье
Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую военную технику на Запорожье, как показано на видео Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Российские потери включают танк, БТР и другую технику за один день операции.
Зеленский ввел санкции против более 130 фирм и 51 человека, включая россиян
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 134 компаний, в том числе российских граждан и юридических лиц, в соответствии с указами № 851/2023 и 851/2023.
Высокопоставленный чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы - ГБР
Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от призыва, по которой руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам городского совета уклоняться от военной службы с помощью фиктивных командировок.
Ипотечную программу "єОселя" расширяют на дома и таунхаусы
Украина расширила ипотечную программу "єОселя", включив в нее дома и таунхаусы, не старше 3 лет.
В Криворожском районе Днепропетровской области сбили два вражеских беспилотника - ОВА
В Криворожском районе защитники успешно сбили два вражеских беспилотника.
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких.