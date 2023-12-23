Умеров ожидает плодотворного сотрудничества с новым министром обороны Польши, призвал польских производителей оружия к партнерству

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским отметил, что ожидает плодотворного сотрудничества с новым министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Готов к обсуждению нашей повестки дня в телефонном режиме и во время очных встреч - сказал министр обороны Украины.

Детали

Умеров "призвал польских производителей оружия к заключению прямых контрактов с украинскими компаниями, а также к созданию совместных предприятий", сообщили в МОУ.

Он также поздравил Сикорского с назначением на должность, передал благодарность народу Польши за огромную помощь, оказанную Украине, и рассказал о результатах своих первых 100 дней в должности.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским вопрос блокирования украинских грузоперевозок на границе.

Зеленский и глава МИД Польши обсудили оборонное сотрудничество