Зеленский и глава МИД Польши обсудили оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новоназначенным министром МИД Польши Радославом Сикорским. Коротко о чем говорили на этой встрече пресс-служба главы государства сообщила в телеграм, передает УНН.

Встретился с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Содержательный разговор, много аспектов... Спасибо Польше за поддержку нашего государства и европейского пути. Уверен, в тесном взаимодействии сможем решить имеющиеся проблемы. - говорится в сообщении в телеграм Президента Украины.

Детали

Зеленский отметил, что с польским дипломатом они обсудили много аспектов, в частности дальнейшее взаимодействие двух стран в оборонной сфере. Отдельно остановились на вопросе создания совместных производств, а также возможности закупки польского оружия, которое уже показало результат на поле боя.

В рамках переговоров также были обсуждены вопросы подготовки следующей встречи на уровне советников лидеров государств по имплементации Формулы мира и проведения Глобального саммита мира.

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Напомним,

Утром УНН сообщил, что новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев в пятницу утром в пятницу. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра.