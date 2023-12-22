Польша готовит новый пакет помощи Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен представить новый пакет помощи для Украины и подтверждает приверженность Польши к препятствованию военным целям питина в Украине.
Правительство выделит 40 млрд гривен на поддержку экономической активности и украинских производителей в 2024 году
В 2024 году украинское правительство выделит 40 миллиардов гривен на стимулирование экономической активности и поддержку местных производителей, сообщил премьер-министр Украины Владимир Шмыгаль. Дополнительные меры включают безвозвратные гранты и расширение финансирования микрогрантов для создания новых рабочих мест и индустриальных парков.
Безуглая обнародовала основные тезисы нового законопроекта о мобилизации, который позволит призвать в армию мужчин с 25 лет и бывших нардепов
Марьяна Безуглая обнародовала тезисы обновленного законопроекта о мобилизации, в котором учтены замечания Главнокомандующего Валерия Залужного. По ее словам, законопроект снижает призывной возраст до 25 лет, обязывает становиться на воинский учет лиц в возрасте от 18 до 60 лет, а также убирает отсрочку для госслужащих.
В правительстве готовят обновленную процедуру бронирования военнообязанных работников
Министерство обороны Украины готовит новую систему бронирования для военнообязанных, при этом наработки по электронному бронированию направлены на утверждение, в то время, как личное бронирование продолжается.
Военные рельсы экономики Одесской области: без конфет и гвоздей, но с несколькими тысячами дронов
Кипер организовал системную поддержку военных со стороны громад. Теперь громады подают свои предложения в область, в свою очередь область - удовлетворяет запросы командования.
Вручил награды и поблагодарил за работу в интересах Украины: Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником
Президент Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником, отметил их достижения и обсудил будущие внешнеполитические цели, такие как укрепление обороны и интеграция с ЕС.
Хакеры разрушили около 40% инфраструктуры "Киевстара" - президент компании
Российская хакерская группа атаковала "Киевстар", уничтожив 40% инфраструктуры компании, что повлияло на мобильные и фиксированные сети, о чем сообщил президент компании Александр Комаров.
Китай запретил экспорт технологий переработки редкоземельных элементов "по соображениям нацбезопасности"
Китай запретил экспорт технологии производства редкоземельных магнитов, добавив к существующим запретам на технологии добычи и разделения, чтобы защитить национальную безопасность и общественные интересы. Этот шаг усиливает борьбу с Западом за контроль над критически важными минералами.
Абсолютный рекорд: перевалка в Дунайских портах составила 31 млн тонн
Украинские дунайские порты достигли рекордных 31 млн тонн перевалки грузов за 11 месяцев в рамках новой логистической стратегии, инвестиции в которую достигли 100 млн долларов.
Сделали почти невозможное: на Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили БпЛА "Ланцет" из автомата
Украинские нацгвардейцы из спецподразделения "Спартан" успешно сбили вражеский беспилотник "Ланцет" из автоматов АК-74 в Запорожье, несмотря на сложность поражения таких целей из стрелкового оружия. Беспилотник был уничтожен, не долетев до цели, упав в 30 метрах от нее.