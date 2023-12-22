Польша готовит новый пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский готовит и представит новый пакет помощи Украине. Об этом он сообщил во время своего рабочего визита в Киев, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

Месседж главы МИД Сикорского четкий: стратегический интерес Польши заключается в том, чтобы владимир путин потерпел поражение в своих военных целях в Украине, и мы сделаем все, чтобы это произошло. Министр готовит и представит пакет помощи для Украины - говорится в сообщении МИД Польши в соцсети X.

Также сообщается, что говоря о роли личности в истории, Сикорский сравнил Зеленского с выдающимся премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, потому что "если бы Зеленский покинул Киев, Украина проиграла бы войну".

Напомним

В пятницу утром в Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра.

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