Туск заявил, что Польша будет мобилизовать весь свободный мир на помощь Украине

Новоназначенный польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет добиваться сотрудничества со всеми для полной мобилизации мира на помощь Украине, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Выступая программу правительства в парламенте 12 декабря в Варшаве Туск пообещал, что Польша будет лидером в Европейском Союзе и будет отстаивать европейские демократические принципы, одновременно защищая национальные интересы.

"Мы будем добиваться сотрудничества со всеми для полной мобилизации мира на помощь Украине. Этому нет альтернативы", - провозгласил Туск, осудив тех в мире, кто, по его словам, жалуется на усталость, когда речь идет о российской войне.

Туск подчеркнул, что Польша будет поддерживать украинскую евроинтеграцию, заявив, что "Украина истекает кровью потому, что украинцы захотели быть такими, как и другие страны Европы" и в частности восхищались примером Польши.

Польский премьер-министр заметил, что не видит противоречия в том, чтобы тесно сотрудничать с международными партнерами, помогать Украине и при этом защищать интересы поляков.

Это не так трудно - помогать нашему брату, а в то же время очень пристально, а если надо и твердо отстаивать интересы Польши с каждым соседом - сказал он.

Туск также сказал, что будет твердым с теми международными партнерами Польши, которые по его словам "отвернулись от европейских ценностей и от Украины".

Он не назвал имен политиков, или стран, но его слова звучали как намек вероятно на венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который сейчас громче всех в ЕС откровенно возражает против помощи Украине и выступает против привлечения Украины в ЕС и НАТО.

Дополнение

Дональда Туска избрали новым премьером Польши.

Президент Украины Зеленский поздравил Дональда Туска с избранием на пост премьер-министра Польши, подчеркнув единство и партнерство ради свободы.