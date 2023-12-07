Остин провел встречу с Умеровым: о чем говорили

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  54206 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  55239 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  116507 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  134369 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  132352 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  126466 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
  •  130149 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  136700 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  124199 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114558 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  40095 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242774 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238717 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238722 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  35198 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Остин провел встречу с Умеровым: о чем говорили

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с украинским министром Рустемом Умеровым, чтобы подтвердить поддержку США, обсудив вопросы помощи, включая противовоздушную оборону и сотрудничество в производстве оружия.

Политика •   •  15239 просмотра
Остин провел встречу с Умеровым: о чем говорили

Оккупанты не восстановили боновые заграждения возле Крымского моста

россия не восстановила заграждения, предназначенные для защиты Крымского моста после затопления, вместо этого предоставив приоритет ремонту военно-морской базы в Севастополе, несмотря на отсутствие ключевых кораблей. Спутниковые снимки подтверждают повреждения заграждений.

Война •   •  24630 просмотра
Оккупанты не восстановили боновые заграждения возле Крымского моста

Канада ввела санкции против российских бриллиантов

Канада запретила прямой импорт российских бриллиантов, чтобы ограничить экспортные доходы режима путина.

Политика •   •  20230 просмотра
Канада ввела санкции против российских бриллиантов

На Киевщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в здании деревообрабатывающего цеха

Спасатели потушили крупный пожар в деревообрабатывающем цехе ООО "Меркс Интерио" в Киевской области; жертв и пострадавших нет, складские и офисные помещения спасены.

Общество •   •  21317 просмотра
На Киевщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в здании деревообрабатывающего цеха

Никакой возможности для коррупционных схем: в Минобороны создадут новую архитектуру закупок

Министерство обороны Украины разрабатывает новую систему закупок для предотвращения коррупции, которая координируется с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и имеет целью обеспечить добропорядочность финансовой деятельности.

Общество •   •  20474 просмотра
Никакой возможности для коррупционных схем: в Минобороны создадут новую архитектуру закупок

Тройное ДТП в Харьковской области с шестью погибшими: полиция устанавливает обстоятельства

Шесть человек погибли и пятеро получили ранения в результате столкновения трех автомобилей. Полиция расследует инцидент, произошедший 7 декабря

Криминал и ЧП •   •  17349 просмотра
Тройное ДТП в Харьковской области с шестью погибшими: полиция устанавливает обстоятельства

Украина получит 4,5 миллиарда долларов от Японии: на что пойдут деньги

Япония обещает выделить 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине.

Политика •   •  18490 просмотра
Украина получит 4,5 миллиарда долларов от Японии: на что пойдут деньги

Япония ввела экспортные ограничения в отношении 36 компаний, в том числе из рф

Япония расширила экспортные ограничения, включив в них 36 предприятий из россии, Китая, Северной Кореи и Пакистана, которые требуют специального разрешения на поставку продукции.

Новости Мира •   •  17400 просмотра
Япония ввела экспортные ограничения в отношении 36 компаний, в том числе из рф

В рф заявили, что на теле Кивы нашли два пулевых ранения

В ск рф заявили, что на теле ликвидированного Ильи Кивы нашли два пулевых ранения.

Криминал и ЧП •   •  16602 просмотра
В рф заявили, что на теле Кивы нашли два пулевых ранения

Бывший руководитель Twitter утверждает, что его уволили из-за беспокойства по поводу безопасности компании

Экс-руководитель Twitter Алан Роза подал в суд на компанию, утверждая, что его увольнение было неправомерным, поскольку он выступал против сокращения бюджета на безопасность, что угрожало соблюдению требований FTC. Роза требует возмещения убытков и судебных издержек.

Технологии •   •  19104 просмотра
Бывший руководитель Twitter утверждает, что его уволили из-за беспокойства по поводу безопасности компании