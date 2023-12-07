Остин провел встречу с Умеровым: о чем говорили

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне, стороны обсудили поддержку Украины, стратегические цели и план операций Украины на 2024 год, сообщили в Минобороны Украины и США, пишет УНН.

Министр обороны Ллойд Остин встретился (6 декабря - ред.) с министром обороны Украины Умеровым в Пентагоне, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны США - сообщили в Минобороны США.

Детали

Глава Пентагона Остин, как сообщается, отметил текущую деятельность Минобороны США по удовлетворению неотложных потребностей Украины, в том числе путем предоставления средств противовоздушной обороны, артиллерии и противотанковых средств в рамках пакета, о котором было объявлено 6 декабря.

Министры, как указано, обсудили результаты американо-украинской конференции по вопросам оборонно-промышленной базы, которая состоялась ранее в тот же день, подчеркнув важную роль, которую играет промышленность США в поддержке Вооруженных сил Украины сейчас и их обеспечении в будущем.

Остин и Умеров также обсудили текущую работу по координации поддержки примерно 50 союзников и партнеров, которые продолжают предоставлять Украине возможности, необходимые для отпора агрессии рф, указали в Пентагоне.

Как сообщили в Минобороны Украины, Умеров поблагодарил американского коллегу за новый пакет помощи, а также за лидерство в организации в Вашингтоне американо-украинской конференции по развитию оборонных индустрий Украины.

Стороны обсудили стратегические цели и план операций Украины на 2024 год - сообщили в Минобороны Украины.

Отдельно, как указано, министры обсудили развитие совместного оборонного сотрудничества, привлечение инвестиций в ВПК.

"Был открытый, честный диалог между украинским и американским правительством и компаниями о локализации производства в Украине, актуальных потребностях и возможностях наших стран, возможностях для развития сотрудничества, инвестициях и строительстве совместных предприятий", - сказал министр обороны Украины.

"Украинское оружие, техника и технологии должны занять нишу россиян на рынке вооружения. Для этого нам нужна мощная оборонная коалиция, чтобы объединить усилия в борьбе против российского террора. Увеличение возможностей производства вооружения и техники в Украине - это также вопрос украинских и национальных интересов", - подчеркнул Умеров.

"Кроме этого, во время встречи стороны обсудили продолжение поддержки Украины со стороны США в 2024 году. Надеемся на положительное решение по этому поводу", - указали в Минобороны Украины.

Отдельный фокус, как отмечается, - усиление противовоздушной обороны. Это особенно важно в зимний период.

Среди других тем - министры обороны Украины и США обсудили также активизацию строительства фортификационных сооружений. Умеров проинформировал Остина о последних новостях в этом направлении.

Также во время встречи Умеров отметил, что отдельный приоритет на следующий год - это НАТО.

"Наша цель и задача - привести Силы обороны в соответствие с принципами и стандартами Альянса", - сказал министр обороны Украины.

Напомним

Белый дом объявил об укреплении сотрудничества США и Украины в производстве оружия.