В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года
Киев • УНН
В ноябре-декабре 2023 года Вооруженные силы Украины внедрили еще семь стандартов НАТО, сосредоточившись на таких сферах, как военно-морская связь и качество топлива, достигнув в целом 301 стандарта, интегрированного в оперативную совместимость с НАТО.
Силы обороны Украины продолжают реформы, внедряя стандарты НАТО для совместимости с государствами-членами организации Североатлантического договора
В течение ноября-декабря 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины введено еще семь стандартов НАТО, в частности подготовки Военно-Морских Сил по связи.
Об этом сообщает УНН с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Навигационно-гидрографическая поддержка, требования к качеству топлива, подготовка ВМС: введены еще семь стандартов НАТО. Силы обороны Украины продолжают курс на реформы, чтобы соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО. В течение ноября-декабря 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины введены еще семь стандартов Альянса
Рассказывается, что введенные стандарты касаются навигационно-гидрографической поддержки, ведения боевых действий, качества горюче-смазочных материалов, подготовки Военно-Морских Сил по связи.
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Справочно
Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины введен уже 301 стандарт НАТО, а именно:
181 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса);
116 - в инициативном порядке, которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.
Согласно информации ведомства, в Альянсе действует в целом - 1135 стандартов. Таким образом, в Минобороны и ВСУ уже введено более четверти от общего количества (26,5%).
Напомним,
Министр обороны Украины Рустем Умеров допускает, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный полуостров Крым.
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В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года
В ноябре-декабре 2023 года Вооруженные силы Украины внедрили еще семь стандартов НАТО, сосредоточившись на таких сферах, как военно-морская связь и качество топлива, достигнув в целом 301 стандарта, интегрированного в оперативную совместимость с НАТО.
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