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В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 08:32  •  7322 просмотра

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В ноябре-декабре 2023 года Вооруженные силы Украины внедрили еще семь стандартов НАТО, сосредоточившись на таких сферах, как военно-морская связь и качество топлива, достигнув в целом 301 стандарта, интегрированного в оперативную совместимость с НАТО.

Силы обороны Украины продолжают реформы, внедряя стандарты НАТО для совместимости с государствами-членами организации Североатлантического договора

В течение ноября-декабря 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины введено еще семь стандартов НАТО, в частности подготовки Военно-Морских Сил по связи.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Навигационно-гидрографическая поддержка, требования к качеству топлива, подготовка ВМС: введены еще семь стандартов НАТО. Силы обороны Украины продолжают курс на реформы, чтобы соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО. В течение ноября-декабря 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины введены еще семь стандартов Альянса

- говорится в сообщении.

Рассказывается, что введенные стандарты касаются навигационно-гидрографической поддержки, ведения боевых действий, качества горюче-смазочных материалов, подготовки Военно-Морских Сил по связи.

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Справочно

Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины введен уже 301 стандарт НАТО, а именно:

181 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса);

116 - в инициативном порядке, которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

Согласно информации ведомства, в Альянсе действует в целом - 1135 стандартов. Таким образом, в Минобороны и ВСУ уже введено более четверти от общего количества (26,5%).

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров допускает, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный полуостров Крым.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
В ЗСУ та МО запроваджено вже 301 стандарт НАТО: ще сім стандартів Альянсу додано до завершення року
The Armed Forces and the Ministry of Defense have already implemented 301 NATO standards: seven more Alliance standards will be added by the end of the year
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В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года

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