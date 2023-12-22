В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года

Силы обороны Украины продолжают реформы, внедряя стандарты НАТО для совместимости с государствами-членами организации Североатлантического договора

В течение ноября-декабря 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины введено еще семь стандартов НАТО, в частности подготовки Военно-Морских Сил по связи.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Навигационно-гидрографическая поддержка, требования к качеству топлива, подготовка ВМС: введены еще семь стандартов НАТО. Силы обороны Украины продолжают курс на реформы, чтобы соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО. В течение ноября-декабря 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины введены еще семь стандартов Альянса - говорится в сообщении.

Рассказывается, что введенные стандарты касаются навигационно-гидрографической поддержки, ведения боевых действий, качества горюче-смазочных материалов, подготовки Военно-Морских Сил по связи.

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Справочно

Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины введен уже 301 стандарт НАТО, а именно:

181 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса);

116 - в инициативном порядке, которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

Согласно информации ведомства, в Альянсе действует в целом - 1135 стандартов. Таким образом, в Минобороны и ВСУ уже введено более четверти от общего количества (26,5%).

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров допускает, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный полуостров Крым.

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