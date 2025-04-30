Воздушная тревога по всей Украине: угроза ракетной атаки с МиГ-31К

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 76718 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 84144 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 66522 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 92847 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 87056 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 77528 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 72404 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 147888 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 146368 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 127258 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
1м/с
45%
751 мм
Популярные новости

Европейские лидеры не прибудут в Киев 9 мая - Politico

29 апреля, 15:23 • 29947 просмотра

На фронт поставили более 120 тыс. бракованных снарядов: разоблачены два должностных лица оборонного завода

29 апреля, 15:37 • 9692 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 62993 просмотра

Черепа и кости в мусорнике на столичном Подоле оказались археологическими артефактами – полиция

29 апреля, 16:41 • 9264 просмотра

Во Львове двое подростков упали с 16 этажа: что известно

29 апреля, 16:58 • 11538 просмотра
публикации

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 63105 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

29 апреля, 15:28 • 76718 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 147888 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 146368 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 127258 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Сибига

Кит Келлогг

Стив Уиткофф

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Китай

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 58409 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 75994 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 73476 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 179199 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 90075 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Вашингтон Пост

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Воздушная тревога по всей Украине: угроза ракетной атаки с МиГ-31К

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в рф, что представляет ракетную угрозу. Также зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Харьковской области.

Воздушная тревога по всей Украине: угроза ракетной атаки с МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Тревога связана с угрозой ракетной атаки из-за взлета МиГ-31К в россии.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (нижегородская область рф)

- говорится в сообщении.

Также в ВС предупредили о нескольких группах ударных БпЛА, которые направляются в Харьковскую область.

Напомним

Вечером во вторник, 29 апреля, Харьков подвергся вражеской атаке дронами. По состоянию на 0:38 количество пострадавших составило 39 человек, среди них есть дети и беременная женщина.

В Днепре поздно вечером во вторник, 29 апреля, прозвучало несколько взрывов. По информации местных пабликов, город находился под атакой вражеских "шахедов". Один из дронов попал в жилой дом. Погиб один человек.

Масштабная дроновая атака по Харькову: появились кадры последствий удара30.04.25, 01:48 • 532 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
МиГ-31
Украина
Brent
$63.15
Bitcoin
$94,265.00
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.96
Золото
$3,327.09
Ethereum
$1,798.40