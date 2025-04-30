Воздушная тревога по всей Украине: угроза ракетной атаки с МиГ-31К
Киев • УНН
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в рф, что представляет ракетную угрозу. Также зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Харьковской области.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Тревога связана с угрозой ракетной атаки из-за взлета МиГ-31К в россии.
Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (нижегородская область рф)
Также в ВС предупредили о нескольких группах ударных БпЛА, которые направляются в Харьковскую область.
Напомним
Вечером во вторник, 29 апреля, Харьков подвергся вражеской атаке дронами. По состоянию на 0:38 количество пострадавших составило 39 человек, среди них есть дети и беременная женщина.
В Днепре поздно вечером во вторник, 29 апреля, прозвучало несколько взрывов. По информации местных пабликов, город находился под атакой вражеских "шахедов". Один из дронов попал в жилой дом. Погиб один человек.
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