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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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29 квітня, 15:28 • 76719 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у рф, що становить ракетну загрозу. Також зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Харківщини.

Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про це інформує УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Тривога пов'язана з загрозою ракетної атаки через зліт МіГ-31К у росії.

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (нижньогородська область рф)

- йдеться у повідомленні.

Також у ПС попередили про кілька груп ударних БпЛА, які прямують на Харківщину.

Нагадаємо

Ввечері у вівторок, 29 квітня, Харків зазнав ворожої атаки дронами. Станом на 0:38 кількість постраждалих становила 39 осіб, серед них є діти та вагітна жінка.

У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. За інформацією місцевих пабліків, місто перебувало під атакою ворожих "шахедів". Один із дронів влучив у житловий будинок. Загинула одна людина.

Масштабна дронова атака по Харкову: з'явилися кадри наслідків удару30.04.25, 01:48 • 526 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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