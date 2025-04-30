Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у рф, що становить ракетну загрозу. Також зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Харківщини.
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про це інформує УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Тривога пов'язана з загрозою ракетної атаки через зліт МіГ-31К у росії.
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (нижньогородська область рф)
Також у ПС попередили про кілька груп ударних БпЛА, які прямують на Харківщину.
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