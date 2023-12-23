Делегация Сената Франции призывает усилить военную поддержку Украины

Делегация французских сенаторов с 18 по 22 декабря посетила Польшу и Украину декабря посетили Польшу и Украину, чтобы оценить ситуацию с приближением второй годовщины российской агрессии. Они призвали увеличить поставки беспилотников, артиллерии и другой необходимой техники для Украины.

Об этом говорится на портале Сената Франции, передает УНН.

Делегация пообщалась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком совета Украины Русланом Стефанчуком, министром обороны Рустемом Умеровым, заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой и руководителем ГУР Украины Кириллом Будановым, где обсудили развитие фронта и перспективы на ближайшие месяцы.

Делегация также провела встречи с профильными комитетами польского парламента и советником президента Анджея Дуды по безопасности. Там они убедились, что необходимо срочно увеличить поставки в Украину решающих в этой войне боеприпасов и техники. Речь идет о беспилотниках, артиллерии, средствах радиоэлектронной борьбы.

Сенаторы уверены, что необходимо добиться большего, в частности, в сфере поставок боеприпасов и промышленного сотрудничества между нашими двумя странами.

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