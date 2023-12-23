Делегация Сената Франции призывает усилить военную поддержку Украины
Французские сенаторы посетили Польшу и Украину, выступая за увеличение поставок беспилотников, артиллерии и военного оборудования в Украину, обсуждая ход и потребности конфликта.
США одобрили возможную продажу союзникам по НАТО комплексов Stinger за $780 млн
Государственный департамент США одобрил продажу ракетных комплексов Stinger Германии, Италии и Нидерландам с целью усиления их противовоздушной обороны в рамках сделки на сумму $780 млн.
Во время антитеррористической операции на севере Франции арестованы пять человек
Пять человек были арестованы на севере Франции во время антитеррористической операции на фоне предупреждений об "очень высокой террористической угрозе" во время праздничных торжеств.
США обвинили Иран в планировании атак на корабли в Красном море
США обвинили Иран в причастности к планированию нападений йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда в Красном море, что привело к изменению маршрутов судоходства. Иран отрицает свою причастность; тем временем, для защиты морского судоходства была сформирована военно-морская коалиция во главе с США.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по гуманитарной помощи Газе
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о немедленной, беспрепятственной гуманитарной помощи Газе 13 голосами "за" при воздержании США и России. Резолюция подчеркивает защиту и доставку помощи палестинскому гражданскому населению.
Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву - Центр сопротивления
Российские власти везут украинских детей на пропагандистское мероприятие в Москву, утверждая о несуществовании Украины и стремясь изменить их самоидентификацию.
МИД Украины впервые провел награждение "Почетный посол 2023. Дело ради победы", среди отмеченных Первая Леди
Первая леди Елена Зеленская получила награду "Почетный посол 2023" за продвижение Украины на международной арене вместе с лицами, признанными в различных секторах публичной дипломатии.
Франция задержала самолет с 303 индийцами из-за подозрений в торговле людьми
Самолет, выполнявший рейс Дубай-Никарагуа с 303 индийцами на борту, был задержан во Франции по подозрению в торговле людьми, что привело к аресту двух пассажиров.
"Радивиловские голубцы с блинами" признали нематериальным культурным наследием Украины
Радивиловские голубцы с блинами были внесены в перечень объектов нематериального культурного наследия Украины, о чем сообщила Ривненская областная военная администрация.
Украина готова произвести боеприпасы для миллиона дронов - Камышин
Украинская промышленность намерена изготовить боеприпасы для миллиона беспилотников с ожидаемой поставкой силам обороны в 2024 году, о чем сообщил министр обороны Александр Камышин.