Франция задержала самолет с 303 индийцами из-за подозрений в торговле людьми

Французские власти остановили самолет на взлетной полосе аэропорта и задержали двух пассажиров из-за подозрения "в торговле людьми". Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Самолет Airbus A340 приземлился на взлетно-посадочной полосе небольшого аэропорта Ватры для технической остановки. Самолет был задержан, поскольку было подозрение, что 303 индийских пассажира, предположительно стали жертвами торговли людьми. Двое пассажиров этого рейса были задержаны полицией.

Расследование проводит Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью. Она проверяет факты торговли людьми.

По словам источника, это самолет румынских авиалиний. Эти индийские пассажиры, вероятно, работники Объединенных Арабских Эмиратов, возможно, планировали поехать в Центральную Америку, чтобы затем попытаться нелегально попасть в Соединенные Штаты или Канаду.

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