Торговля людьми: с начала года в Украине задокументировали 116 случаев

Детали

«С начала года полицейские задокументировали 116 фактов торговли людьми; 65 торговцев людьми получили статус подозреваемых; от торговли людьми пострадали 37 мужчин, 27 женщин и 16 детей», - говорится в сообщении.

Также в Нацполиции отметили, что и в дальнейшем будут прилагать усилия, чтобы предупреждать, выявлять, а также привлекать к ответственности тех, для кого человек до сих пор - товар.

«Если вы стали свидетелем или потерпевшим от подобных преступлений, не молчите - сразу обращайтесь в полицию», - отмечают правоохранители.

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