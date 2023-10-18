Торговля людьми: с начала года в Украине задокументировали 116 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинские полицейские с начала 2023 года задокументировали 116 фактов торговли людьми, при этом в 16 случаях пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
Детали
«С начала года полицейские задокументировали 116 фактов торговли людьми; 65 торговцев людьми получили статус подозреваемых; от торговли людьми пострадали 37 мужчин, 27 женщин и 16 детей», - говорится в сообщении.
Также в Нацполиции отметили, что и в дальнейшем будут прилагать усилия, чтобы предупреждать, выявлять, а также привлекать к ответственности тех, для кого человек до сих пор - товар.
«Если вы стали свидетелем или потерпевшим от подобных преступлений, не молчите - сразу обращайтесь в полицию», - отмечают правоохранители.
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