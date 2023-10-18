Торгівля людьми: з початку року в Україні задокументували 116 випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Українські поліцейські з початку 2023 року задокументували 116 фактів торгівлі людьми, при цьому у 16 випадках постраждали діти. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає УНН.
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«З початку року поліцейські задокументували 116 фактів торгівлі людьми; 65 торговців людьми отримали статус підозрюваних; від торгівлі людьми постраждали 37 чоловіків, 27 жінок і 16 дітей», - ідеться в повідомленні.
Також у Нацполіції наголосили, що і надалі докладатимуть зусилля, аби попереджати, виявляти, а також притягувати до відповідальності тих, для кого людина досі - товар.
«Якщо ви стали свідком або потерпілим від подібних злочинів, не мовчіть - одразу звертайтеся до поліції», - наголошують правоохоронці.
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