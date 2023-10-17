Сьогодні Європейський день боротьби із торгівлею людьми: як українцям не стати жертвами сучасних работорговців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні, 18 жовтня, Європейській день боротьби із торгівлею людьми. Подія була започаткована у 2007 році за ініціативи Європейського парламенту, пише УНН.
У цей день в європейських країнах проводяться різноманітні заходи, мета яких - звернути увагу суспільства на проблему торгівлі людьми та на постраждалих від цієї незаконної діяльності.
Вважається, що у всьому світі жертвами торгівлі людьми щороку стають 25-27 мільйонів осіб.
За даними ООН за цей рік, у 148 країнах світу було виявлено та зареєстровано близько 50 000 жертв торгівлі людьми. Жінки становлять серед них 46 відсотків, дівчатка – 19. Сексуальна експлуатація залишається найпоширенішою формою експлуатації (50%), за якою слідує примусова праця (38%).
Як українцям не стати жертвами сучасних работорговців
Із початком повномасштабної російської агресії чимало українців, які виїхали за кордон, опинилися у зоні ризику стати жертвами трудової, сексуальної чи іншої експлуатації.
Правоохоронці, громадські організації постійно нагадують основні поради, що треба робити аби не потрапити у сучасне рабство:
– не довіряйте незнайомцям;
– ніколи нікому не віддавайте паспорт чи інші документи, що підтверджують особу, тримайте їх копії окремо від оригіналів;
– постійно контактуйте з близькою людиною в Україні, особливо під час перетину кордону;
– працевлаштовуйтеся офіційно, не довіряйте пропозиціям швидкого заробітку;
– тримайте під рукою найважливіші контакти: телефони гарячих ліній, волонтерів, юристів, адреси посольств тощо.
Станом на квітень цього року, із початку війни українські правоохоронні органи отримали 50 повідомлень щодо наших співгромадян, які могли стати жертвами торгівлі людьми.
За шістьма фактами відкриті кримінальні провадження.
При цьому, правоохоронці заперечують інформацію західних ЗМІ, що жертвами торгівлі людьми могли стати 100 тисяч українців.
Загалом, за оцінкою Міжнародної організації з міграції, приблизно 300 тисяч громадян України постраждали від торгівлі людьми з 1991 року.
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