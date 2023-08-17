Поліцейські ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню українки для надання послуг сексуального характеру. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Київській області, пише УНН.
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Як повідомляється, 41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі. Користуючись уразливим станом та потребою в грошах, чоловік вербував дівчат.
Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.
Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів.
Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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