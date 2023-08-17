Поліцейські ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми

Деталі

Як повідомляється, 41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі. Користуючись уразливим станом та потребою в грошах, чоловік вербував дівчат.

Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.

Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів.

Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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