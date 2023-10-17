Сегодня Европейский день борьбы с торговлей людьми: как украинцам не стать жертвами современных работорговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня, 18 октября, Европейской день борьбы с торговлей людьми. Событие было основано в 2007 году по инициативе Европейского парламента, пишет УНН.
В этот день в европейских странах проводятся различные мероприятия, цель которых - обратить внимание общества на проблему торговли людьми и на пострадавших от этой незаконной деятельности.
Считается, что во всем мире жертвами торговли людьми ежегодно становятся 25-27 миллионов человек.
По данным ООН за этот год, в 148 странах мира было выявлено и зарегистрировано около 50 000 жертв торговли людьми. Женщины составляют среди них 46 процентов, девочки – 19. Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%).
Как украинцам не стать жертвами современных работорговцев
С началом полномасштабной российской агрессии немало украинцев, выехавших за границу, оказались в зоне риска стать жертвами трудовой, сексуальной или иной эксплуатации.
Правоохранители, общественные организации постоянно напоминают основные советы, что надо делать, чтобы не попасть в современное рабство:
– не доверяйте незнакомцам;
– никогда никому не отдавайте паспорт или другие документы, подтверждающие личность, держите их копии отдельно от оригиналов;
– постоянно контактируйте с близким человеком в Украине, особенно при пересечении границы;
– трудоустраивайтесь официально, не доверяйте предложениям быстрого заработка;
– держите под рукой самые важные контакты: телефоны горячих линий, волонтеров, юристов, адреса посольств и пр.
По состоянию на апрель этого года, с начала войны украинские правоохранительные органы получили 50 сообщений о наших согражданах, которые могли стать жертвами торговли людьми.
По шести фактам открыты уголовные производства.
При этом, правоохранители отрицают информацию западных СМИ, что жертвами торговли людьми могли стать 100 тысяч украинцев.
В целом, по оценке Международной организации по миграции, примерно 300 тысяч граждан Украины пострадали от торговли людьми с 1991 года.
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