Сегодня Европейский день борьбы с торговлей людьми: как украинцам не стать жертвами современных работорговцев

В этот день в европейских странах проводятся различные мероприятия, цель которых - обратить внимание общества на проблему торговли людьми и на пострадавших от этой незаконной деятельности.

Считается, что во всем мире жертвами торговли людьми ежегодно становятся 25-27 миллионов человек.

По данным ООН за этот год, в 148 странах мира было выявлено и зарегистрировано около 50 000 жертв торговли людьми. Женщины составляют среди них 46 процентов, девочки – 19. Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%).

Как украинцам не стать жертвами современных работорговцев

С началом полномасштабной российской агрессии немало украинцев, выехавших за границу, оказались в зоне риска стать жертвами трудовой, сексуальной или иной эксплуатации.

Правоохранители, общественные организации постоянно напоминают основные советы, что надо делать, чтобы не попасть в современное рабство:

– не доверяйте незнакомцам;

– никогда никому не отдавайте паспорт или другие документы, подтверждающие личность, держите их копии отдельно от оригиналов;

– постоянно контактируйте с близким человеком в Украине, особенно при пересечении границы;

– трудоустраивайтесь официально, не доверяйте предложениям быстрого заработка;

– держите под рукой самые важные контакты: телефоны горячих линий, волонтеров, юристов, адреса посольств и пр.

По состоянию на апрель этого года, с начала войны украинские правоохранительные органы получили 50 сообщений о наших согражданах, которые могли стать жертвами торговли людьми.

По шести фактам открыты уголовные производства.

При этом, правоохранители отрицают информацию западных СМИ, что жертвами торговли людьми могли стать 100 тысяч украинцев.

В целом, по оценке Международной организации по миграции, примерно 300 тысяч граждан Украины пострадали от торговли людьми с 1991 года.

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