Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году

Министр обороны Украины Рустем Умеров допускает, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный полуостров Крым. Об этом со ссылкой на интервью Умерова для Bild, передает УНН.

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По его словам, он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году.

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Я уверен на сто процентов. Это наша стратегическая цель. рф находится на темной стороне мира. И что еще важнее: режим путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим - заявил Умеров.

Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что США продолжат военную поддержку Украины. Умеров, отметил, что обе стороны в Конгрессе поддерживают Украину.

Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования - убеждает министр обороны Украины.

Дополнение

Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине только в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного во вторник, 19 декабря.

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина может инвестировать в совместные с Соединенными штатами оборонные предприятия и напрямую закупать вооружение у американских компаний.

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