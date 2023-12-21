Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
  •  102217 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
  •  103104 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  102496 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  103094 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  105631 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
  •  105643 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  103455 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
  •  101825 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  145067 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  142651 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  138085 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133505 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  156913 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  155998 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155907 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
umerov-uveren-chto-ukraina-mozhet-osvobodit-krim-uzhe-v-2024-godu

Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 12:29  •  24413 просмотра

Read in English

Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Украина освободит Крым в 2024 году, и уверяет в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США. Обе политические партии США поддерживают Украину в борьбе с "силами зла".

Министр обороны Украины Рустем Умеров допускает, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный полуостров Крым. Об этом со ссылкой на интервью Умерова для Bild, передает УНН.

Детали

По его словам, он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году.

В Крыму атаковали центр космической связи рф, повреждена техника - росСМИ20 декабрь 2023, 14:32 • 34220 просмотров

Я уверен на сто процентов. Это наша стратегическая цель. рф находится на темной стороне мира. И что еще важнее: режим путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим

- заявил Умеров.

Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что США продолжат военную поддержку Украины. Умеров, отметил, что обе стороны в Конгрессе поддерживают Украину. 

Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования

- убеждает министр обороны Украины.

Дополнение

Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине только в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного во вторник, 19 декабря.

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина может инвестировать в совместные с Соединенными штатами оборонные предприятия и напрямую закупать вооружение у американских компаний. 

Устраивают пьяные дебоши и избивают местных: в Крыму нарастает недовольство действиями российских военных20 декабрь 2023, 18:36 • 27761 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Умєров впевнений, що Україна може звільнити Крим вже у 2024 році
Umerov is confident that Ukraine can liberate Crimea in 2024
Новости по теме

Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году

Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Украина освободит Крым в 2024 году, и уверяет в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США. Обе политические партии США поддерживают Украину в борьбе с "силами зла".

Война •   •  24413 просмотра
Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году

В оккупированном Токмаке раздаются взрывы - Федоров

Громкие взрывы прогремели в оккупированном Токмаке Запорожской области, по словам мэра Ивана Федорова.

Война •   •  25482 просмотра
В оккупированном Токмаке раздаются взрывы - Федоров

В оккупированной Керчи сообщают о мощных взрывах

Взрывы в Керчи в Крыму зафиксировали сегодня.

Криминал и ЧП •   •  21603 просмотра
В оккупированной Керчи сообщают о мощных взрывах

"Киевстар" официально сообщил, что восстановил все пострадавшие от хакерской атаки базовые сервисы

Киевстар полностью восстановил все базовые сервисы после хакерской атаки и отменяет следующую абонплату.

Экономика •   •  21904 просмотра
"Киевстар" официально сообщил, что восстановил все пострадавшие от хакерской атаки базовые сервисы

Украинцы взяли льготные ипотечные кредиты на 8,8 млрд грн по программе доступного жилья еОселя

С момента запуска программы еОселя 5898 семей получили жилищные кредиты на общую сумму 8,8 миллиарда гривен. Для военнослужащих, учителей, врачей и ученых предусмотрены льготные ставки в 3% годовых.

Экономика •   •  20186 просмотра
Украинцы взяли льготные ипотечные кредиты на 8,8 млрд грн по программе доступного жилья еОселя

Reuters: из-за западных санкций россия потратила на поддержку своей авиации более 12 миллиардов долларов

Россия выделила более 12 миллиардов долларов на поддержку своей гражданской авиации из-за западных санкций, которые влияют на поставки авиационных запчастей, что вызывает значительные проблемы с техническим обслуживанием и эксплуатацией.

Новости Мира •   •  16780 просмотра
Reuters: из-за западных санкций россия потратила на поддержку своей авиации более 12 миллиардов долларов

россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС

россия планирует произвести 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет в 2024 году, что свидетельствует о продолжении военных операций.

Война •   •  20541 просмотра
россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС

Армия рф ударила по Тягинке в Херсонской области, погибла женщина

В результате атаки российских войск на село Тягинка в Херсонской области погибла 54-летняя местная жительница.

Война •   •  20226 просмотра
Армия рф ударила по Тягинке в Херсонской области, погибла женщина

"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране

Президент Польши Анджей Дуда критикует правительственную реформу государственных СМИ за то, что она нарушает конституционные принципы и пренебрегает правовым порядком. Президент призывает премьер-министра Туска уважать польское законодательство при внедрении изменений.

Новости Мира •   •  25584 просмотра
"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС.

Политика •   •  102217 просмотра
Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС