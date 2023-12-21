Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Украина освободит Крым в 2024 году, и уверяет в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США. Обе политические партии США поддерживают Украину в борьбе с "силами зла".
Министр обороны Украины Рустем Умеров допускает, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный полуостров Крым. Об этом со ссылкой на интервью Умерова для Bild, передает УНН.
Детали
По его словам, он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году.
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Я уверен на сто процентов. Это наша стратегическая цель. рф находится на темной стороне мира. И что еще важнее: режим путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим
Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что США продолжат военную поддержку Украины. Умеров, отметил, что обе стороны в Конгрессе поддерживают Украину.
Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования
Дополнение
Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине только в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного во вторник, 19 декабря.
Напомним,
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина может инвестировать в совместные с Соединенными штатами оборонные предприятия и напрямую закупать вооружение у американских компаний.
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Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году
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