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Устраивают пьяные дебоши и избивают местных: в Крыму нарастает недовольство действиями российских военных

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 18:36  •  8421 просмотра

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Партизанское движение "Атеш" сообщает об увеличении количества инцидентов в оккупированном Красногвардейске, Крым, где российские военнослужащие участвуют в пьяных драках, избиениях и неуважении к женщинам, что приводит к росту местного сопротивления.

Жители Красногвардейска во временно оккупированном Крыму все чаще сталкиваются с пьяными дебошами оккупантов, которые регулярно пьянствуют, хамят женщинам и бьют местных, сообщает партизанское движение "Атеш", пишет УНН.

Детали

Как сообщают активисты движения "Атеш Гражданская сила", в поселке Красногвардейск нарастает недовольство в отношении российских военных. Все чаще люди сталкиваются с пьяными дебошами военнослужащих, избиениями молодежи и хамским обращением с женщинами.

"рашисты, почему-то, убеждены, что жители Крыма "обязаны" им за то, что они приезжают со всей россии воевать против Украины. Но жители так не думают. Они все чаще решаются говорить россиянам правду в глаза, что они оккупанты. Несмотря на риск, быть задержанными", - добавляют в Атеш.

Все больше людей присоединяют к партизанскому движению именно из-за недовольства крымчан к оккупантам.

Напомним,

В оккупированном Крыму партизаны раскрыли новый командный пункт российских войск в Новоозерном.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Влаштовують п'яні дебоші та б'ють місцевих: у Криму наростає невдоволення діями російських військових
Drunken brawls and beatings of locals: dissatisfaction with the actions of the Russian military is growing in Crimea
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Партизанское движение "Атеш" сообщает об увеличении количества инцидентов в оккупированном Красногвардейске, Крым, где российские военнослужащие участвуют в пьяных драках, избиениях и неуважении к женщинам, что приводит к росту местного сопротивления.

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