Устраивают пьяные дебоши и избивают местных: в Крыму нарастает недовольство действиями российских военных
Киев • УНН
Партизанское движение "Атеш" сообщает об увеличении количества инцидентов в оккупированном Красногвардейске, Крым, где российские военнослужащие участвуют в пьяных драках, избиениях и неуважении к женщинам, что приводит к росту местного сопротивления.
Жители Красногвардейска во временно оккупированном Крыму все чаще сталкиваются с пьяными дебошами оккупантов, которые регулярно пьянствуют, хамят женщинам и бьют местных, сообщает партизанское движение "Атеш", пишет УНН.
Детали
Как сообщают активисты движения "Атеш Гражданская сила", в поселке Красногвардейск нарастает недовольство в отношении российских военных. Все чаще люди сталкиваются с пьяными дебошами военнослужащих, избиениями молодежи и хамским обращением с женщинами.
"рашисты, почему-то, убеждены, что жители Крыма "обязаны" им за то, что они приезжают со всей россии воевать против Украины. Но жители так не думают. Они все чаще решаются говорить россиянам правду в глаза, что они оккупанты. Несмотря на риск, быть задержанными", - добавляют в Атеш.
Все больше людей присоединяют к партизанскому движению именно из-за недовольства крымчан к оккупантам.
Напомним,
В оккупированном Крыму партизаны раскрыли новый командный пункт российских войск в Новоозерном.
Устраивают пьяные дебоши и избивают местных: в Крыму нарастает недовольство действиями российских военных
Партизанское движение "Атеш" сообщает об увеличении количества инцидентов в оккупированном Красногвардейске, Крым, где российские военнослужащие участвуют в пьяных драках, избиениях и неуважении к женщинам, что приводит к росту местного сопротивления.
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