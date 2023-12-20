В Крыму атаковали центр космической связи рф, повреждена техника - росСМИ
Киев • УНН
Два российских военных объекта в оккупированном Крыму были атакованы беспилотниками и ракетами, в результате чего был ранен офицер фсб и повреждены системы спутниковой связи.
Во временно оккупированном Крыму был атакован центр дальней космической связи воздушно-космических сил россии и в/ч 28735, ранен сотрудник пу фсб, повреждена техника и антенна спутниковой связи. Об этом сообщили источники российского телеграм-канала ASTRA, сообщает УНН.
Сообщается, что сразу две атаки были осуществлены сегодня по военным частям россии на территории оккупированного Крыма.
"Первая атака произошла около 4 утра 20 декабря в Алуште. Как минимум три прилета зафиксировано по территории в/ч 28735 пу фсб, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское в Алуште. Предварительно атака была осуществлена с БПЛА. Один служащий пу фсб ранен, повреждена антенна спутниковой связи", - говорится в сообщение.
Сообщается, что следующая атака была осуществлена, предварительно, ракетами Storm Shadow в 5 утра по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района.
"Полное название центра: 40-й отдельный командно-измерительный комплекс в составе Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Воздушно-космических сил РФ (в/ч 81415). По территории центра было зафиксировано не менее 2 прилетов, повреждена 1 единица военной техники. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Дополнение
На днях сообщалось, что в россии заявили о 30 сбитых беспилотниках, которые атаковали Крым.
В Крыму атаковали центр космической связи рф, повреждена техника - росСМИ
Два российских военных объекта в оккупированном Крыму были атакованы беспилотниками и ракетами, в результате чего был ранен офицер фсб и повреждены системы спутниковой связи.
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