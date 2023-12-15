В россии заявили о 30 сбитых беспилотниках, которые атаковали Крым

российские средства противовоздушной обороны в течение вечера пятницы уничтожили над Крымским полуостровом 30 беспилотников. Об этом сообщили в минобороны рф, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 15 декабря в период с 20:30 до 22:30 на территории временно оккупированного Крыма российские средства ПВО сбили якобы 26 беспилотных летательных аппаратов.

россия традиционно в нападении обвинила Украину.

Также в пятницу в течение 23.00-23.50 российская ПВО якобы уничтожила еще шесть украинских дронов, которые атаковали Крым.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитых в пятницу вечером беспилотниках, которые были нацелены на объекты на территории России.

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