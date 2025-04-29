Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

На темпы строительства метро на Виноградарь в Киеве не повлияет прорыв водопроводной трубы, который произошел 28 апреля. В целом, во время выполнения работ по строительству метро обнаружено определенное количество подземных коммуникаций, информация о которых в генплане является неполной. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе компании "Автострада", которая занимается строительством метро.

Детали

В "Автостраде" сообщили, что еще с вечера 28 апреля были расчищены тротуары от песка и глины возле участка, где произошел прорыв трубы.

На темпы строительства это точно не повлияет. Работы на всех строительных участках объекта еще со вчера продолжаются в обычном режиме. В целом, во время выполнения работ по строительству метро на Виноградарь, обнаружено определенное количество подземных коммуникаций, информация о которых в генплане является неполной. Причины прорыва трубы пока выясняются - рассказали в "Автостраде".

Контекст

Вчера, 28 апреля, на участке строительства метро на Виноградарь в Киеве произошло "наводнение", предварительно, из-за прорыва водопроводной трубы.

"Киевский метрополитен" подписал контракт с "Группой компаний "Автострада" на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря. Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.

В декабре 2024 года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандыбор заявлял, что метро на Виноградарь планируют достроить за 2,5 года.

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