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Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

Киев • УНН

 • 9500 просмотра

Прорыв водопроводной трубы на строительстве метро на Виноградарь не повлияет на темпы работ. Во время строительства обнаружили подземные коммуникации, которых не было на генплане.

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

На темпы строительства метро на Виноградарь в Киеве не повлияет прорыв водопроводной трубы, который произошел 28 апреля. В целом, во время выполнения работ по строительству метро обнаружено определенное количество подземных коммуникаций, информация о которых в генплане является неполной. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе компании "Автострада", которая занимается строительством метро.

Детали

В "Автостраде" сообщили, что еще с вечера 28 апреля были расчищены тротуары от песка и глины возле участка, где произошел прорыв трубы.

На темпы строительства это точно не повлияет. Работы на всех строительных участках объекта еще со вчера продолжаются в обычном режиме. В целом, во время выполнения работ по строительству метро на Виноградарь, обнаружено определенное количество подземных коммуникаций, информация о которых в генплане является неполной. Причины прорыва трубы пока выясняются

- рассказали в "Автостраде".

Контекст

Вчера, 28 апреля, на участке строительства метро на Виноградарь в Киеве произошло "наводнение", предварительно, из-за прорыва водопроводной трубы.

"Киевский метрополитен" подписал контракт с "Группой компаний "Автострада" на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря. Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.

В декабре 2024 года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандыбор заявлял, что метро на Виноградарь планируют достроить за 2,5 года.

Подрядчик, который должен был строить метро на Виноградарь, вернет 139 млн грн в бюджет Киева - решение Верховного Суда25.02.25, 15:48 • 36252 просмотра

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