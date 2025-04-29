Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби
Київ • УНН
Прорив водопровідної труби на будівництві метро на Виноградар не вплине на темпи робіт. Під час будівництва виявили підземні комунікації, яких не було на генплані.
На темпи будівництва метро на Виноградар у Києві не вплине прорив водопровідної труби, який стався 28 квітня. Загалом під час виконання робіт із будівництва метро виявлено певну кількість підземних комунікацій, інформація про які в генплані є неповною. Про це повідомили журналісту УНН в пресслужбі компанії "Автострада", яка займається будівництвом метро.
Деталі
В "Автостраді" повідомили, що ще з вечора 28 квітня були розчищені тротуари від піску та глини біля ділянки, де стався прорив труби.
На темпи будівництва це точно не вплине. Роботи на всіх будівельних дільницях об'єкта ще зі вчора продовжуються у звичному режимі. Загалом, під час виконання робіт із будівництва метро на Виноградар, виявлено певну кількість підземних комунікацій, інформація про які в генплані є неповною. Причини прориву труби поки з'ясовуються
Контекст
Учора, 28 квітня, на ділянці будівництва метро на Виноградар у Києві стався "потоп", попередньо, через прорив водопровідної труби.
"Київський метрополітен" підписав контракт з "Групою компаній "Автострада" на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Вартість робіт становить 13,785 млрд грн, термін будівництва - 30 місяців.
У грудні 2024 року директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявляв, що метро на Виноградар планують добудувати за 2,5 роки.
Підрядник, який мав будувати метро на Виноградар, поверне 139 млн грн до бюджету Києва – рішення Верховного Суду25.02.25, 15:48 • 36253 перегляди