Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

На темпи будівництва метро на Виноградар у Києві не вплине прорив водопровідної труби, який стався 28 квітня. Загалом під час виконання робіт із будівництва метро виявлено певну кількість підземних комунікацій, інформація про які в генплані є неповною. Про це повідомили журналісту УНН в пресслужбі компанії "Автострада", яка займається будівництвом метро.

В "Автостраді" повідомили, що ще з вечора 28 квітня були розчищені тротуари від піску та глини біля ділянки, де стався прорив труби.

На темпи будівництва це точно не вплине. Роботи на всіх будівельних дільницях об'єкта ще зі вчора продовжуються у звичному режимі. Загалом, під час виконання робіт із будівництва метро на Виноградар, виявлено певну кількість підземних комунікацій, інформація про які в генплані є неповною. Причини прориву труби поки з'ясовуються