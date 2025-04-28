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На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Київ • УНН

 • 11200 перегляди

На будівництві метро на Виноградарі у Києві стався прорив водопровідної труби. Працівники вже ліквідовують наслідки аварії, про це повідомили в Автостраді.

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Потом на ділянці будівництва метро на Виноградар у Києві стався попередньо через прорив комунікацій, а саме водопровідної труби. На даний момент працівники ліквідовують прорив.

Про це повідомили журналісту УНН в пресслужбі Автостради.

Деталі

На запитання, чи затоплює ділянку будівництва метро на Виноградар, в Автостраді відповіли:

Попередньо відомо про прорив комунікацій, а саме водопровідної труби. На даний момент наші працівники ліквідовують прорив

Доповнення

В соцмережах публікують потоп на будівництві Метро Виноградар, за адресою вулиця Європейського Союзу, 41Д. 

"Київський метрополітен" підписав контракт з "Групою компаній "Автострада" на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Вартість робіт складає 13,785 млрд грн, термін будівництва - 30 місяців.

Метро на Виноградар планують добудувати за 2,5 роки.

Анна Мурашко

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