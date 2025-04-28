На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада
Київ • УНН
На будівництві метро на Виноградарі у Києві стався прорив водопровідної труби. Працівники вже ліквідовують наслідки аварії, про це повідомили в Автостраді.
Потом на ділянці будівництва метро на Виноградар у Києві стався попередньо через прорив комунікацій, а саме водопровідної труби. На даний момент працівники ліквідовують прорив.
Про це повідомили журналісту УНН в пресслужбі Автостради.
Деталі
На запитання, чи затоплює ділянку будівництва метро на Виноградар, в Автостраді відповіли:
Попередньо відомо про прорив комунікацій, а саме водопровідної труби. На даний момент наші працівники ліквідовують прорив
Доповнення
В соцмережах публікують потоп на будівництві Метро Виноградар, за адресою вулиця Європейського Союзу, 41Д.
"Київський метрополітен" підписав контракт з "Групою компаній "Автострада" на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Вартість робіт складає 13,785 млрд грн, термін будівництва - 30 місяців.
Метро на Виноградар планують добудувати за 2,5 роки.