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На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Киев • УНН

 • 2396 просмотра

На строительстве метро на Виноградаре в Киеве произошел прорыв водопроводной трубы. Работники уже ликвидируют последствия аварии, об этом сообщили в Автостраде.

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Затем на участке строительства метро на Виноградаре в Киеве произошел предварительно из-за прорыва коммуникаций, а именно водопроводной трубы. На данный момент работники ликвидируют прорыв.

Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Автострады.

Детали

На вопрос, затапливает ли участок строительства метро на Виноградарь, в Автостраде ответили:

Предварительно известно о прорыве коммуникаций, а именно водопроводной трубы. На данный момент наши работники ликвидируют прорыв

Дополнение

В соцсетях публикуют потоп на строительстве Метро Виноградарь, по адресу улица Европейского Союза, 41Д. 

"Киевский метрополитен" подписал контракт с „Группой компаний "Автострада" на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря.

Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.

Анна Мурашко

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