На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада
Киев • УНН
На строительстве метро на Виноградаре в Киеве произошел прорыв водопроводной трубы. Работники уже ликвидируют последствия аварии, об этом сообщили в Автостраде.
Затем на участке строительства метро на Виноградаре в Киеве произошел предварительно из-за прорыва коммуникаций, а именно водопроводной трубы. На данный момент работники ликвидируют прорыв.
Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Автострады.
Детали
На вопрос, затапливает ли участок строительства метро на Виноградарь, в Автостраде ответили:
Предварительно известно о прорыве коммуникаций, а именно водопроводной трубы. На данный момент наши работники ликвидируют прорыв
Дополнение
В соцсетях публикуют потоп на строительстве Метро Виноградарь, по адресу улица Европейского Союза, 41Д.
"Киевский метрополитен" подписал контракт с „Группой компаний "Автострада" на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря.
Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.