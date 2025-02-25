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Подрядчик, который должен был строить метро на Виноградарь, вернет 139 млн грн в бюджет Киева - решение Верховного Суда

Подрядчик, который должен был строить метро на Виноградарь, вернет 139 млн грн в бюджет Киева - решение Верховного Суда

Киев  •  УНН

 • 6012 просмотра

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Верховный Суд обязал подрядчика вернуть в бюджет Киева 139 млн грн, полученных в качестве процентов с депозита. Компания разместила на депозите средства, выделенные на строительство метро на Виноградарь.

Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу в отношении подрядчика, который вместо строительства метро на Виноградарь положил бюджетные средства на депозит. Суд обязал компанию уплатить более 139 млн грн в бюджет столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Верховный Суд поставил точку в деле по иску Киевской городской прокуратуры о взыскании более 139 млн гривен с общества, которое должно было строить метро с Сырца на Виноградарь, однако вместо этого положило выделенные деньги на депозит

- говорится в заметке.

По информации, бюджетные деньги были размещены на депозитных счетах, столичная прокуратура еще в 2021 году обратилась в суд с требованием взыскать полученные проценты в сумме более 139 млн грн в пользу столичной общины.

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Дело рассматривалось судами неоднократно. В 2024 году Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворили иск.

Однако подрядчик пытался обжаловать решение в Верховном Суде, который оставил его без изменений.

Таким образом, окончательное судебное решение предусматривает взыскание 139 млн грн в пользу общины Киева.

Строительство метро на Виноградарь: в КГГА рассказали о ходе работ26.12.24, 17:00 • 22865 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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