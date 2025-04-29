За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Национальная академия правовых наук Украины попыталась объяснить, что скандальная "национальная консультация" по работе аптек была лишь частью научных исследований. Однако факты свидетельствуют, что за ширмой науки скрыли обычное лоббирование интересов одного крупного производителя лекарств, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе в Киеве прошла "Национальная консультация по обеспечению качества и доступности лекарственных средств для пациентов" по обеспечению качества и доступности лекарственных средств для пациентов. Ответственность за организацию этого мероприятия долго не брал на себя ни один из участников, однако впоследствии ее разделили научные учреждения, не имеющие никакого отношения к работе фармацевтического рынка – Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности НАПрН Украины и Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины.

В ответе на запрос УНН Национальная академия правовых наук (НАПрН) заверила, что так называемая "национальная консультация", которая фактически свелась к атаке на аптечный бизнес, проводилась в рамках "выполнения научных тем" Института интеллектуальной собственности и Института изучения проблем преступности, а соответственно охватывается функциональными обязанностями проф. Гуторовой Н.О. и доц. Кашинцевой О.Ю. как руководителей научных тем.

За руководство научными темами и проведение научных исследований указанные ученые, как наемные работники соответствующих научно-исследовательских институтов, получают заработную плату - говорится в ответе НАПрН.

На первый взгляд все выглядит безупречно: государственная наука, государственное финансирование, научная деятельность. Но стоит копнуть глубже – и картинка меняется.

Кто заказчик – того и хвалим.

Несмотря на то, что в Академии уверяют о независимости консультации и отсутствии заказчиков, по данным собеседников УНН, финансировалось это мероприятие – включая оплату выступлений ученых – осуществляла фармацевтическая компания "Дарница". Фактически благодарность за "научную" поддержку позиции производителей лекарств нужно адресовать частному бизнесу. Дополнительным подтверждением этого стал пост компании "Дарница", в котором открыто отчитались об их участии в формировании изменений на аптечном рынке.

Если кто-то до сих пор сомневается в заказном характере мероприятия, стоит лишь взглянуть к чему свелась дискуссия во время "Национальной консультации по обеспечению качества и доступности лекарственных средств для пациентов". В центре обсуждения оказались не проблемы доступности лекарств для пациентов, а "плохие аптеки", которые надо регулировать и "ограничивать". В то же время производители лекарств остались за пределами критики.

В Академии конечно же открестились от этого сценария и заявили, что их институты "не проводят никаких мероприятий на заказ".

Формальный ответ Национальной академии правовых наук напоминает попытку прикрыть очевидный конфликт интересов научной риторикой. Однако факты остаются фактами: мероприятие превратилось в сплошное оправдание необходимости уничтожения аптечных учреждений под видом борьбы за права пациентов. Главными "экспертами" по этой теме выступили не фармацевты или аптекари, а специалисты по уголовному праву и интеллектуальной собственности. А как минимум удивление вызывает то, что на консультацию не пригласили профильные аптечные ассоциации или представителей общественных организаций пациентов.

Почему Академия пошла на риск потерять репутацию объективной экспертной среды и превратиться в еще один инструмент для продвижения корпоративных интересов производителей вопрос открытый. Но пока ученые делают вид, что все происходило по правилам, фармрынок рискует получить очередную "реформу", направленную на сохранение прибылей одного гиганта.