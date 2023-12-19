Украина готова инвестировать в совместные с США оборонные предприятия - Умеров
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность совместно с США инвестировать в оборонные предприятия и напрямую покупать оружие американского производства.
Украина может инвестировать в совместные с Соединенными штатами оборонные предприятия и напрямую закупать вооружение у американских компаний. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с помощником Государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном, который находится с визитом в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Детали
Как отмечается, с целью локализации оборонного производства в Украине были проведены два международных форума с участием десятков иностранных компаний - в Киеве и Вашингтоне.
Сейчас Минобороны Украины сосредоточено на развитии военных инноваций, в частности производстве и закупке дронов различных модификаций.
Рустем Умеров на встрече подчеркнул, что Украина готова соинвестировать в совместные оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у американских компаний.
Также министр поблагодарил за огромную и регулярную помощь, которую США предоставляет Украине и которая является чрезвычайно важной для страны.
Дополнение
Умеров рассказал О'Брайену о своих приоритетах в течение 100 дней на посту министра, среди которых борьба с коррупцией, прозрачные закупки и производство нового вооружения. Еще одним приоритетом Минобороны назвал проведение финансового аудита под руководством заместителя министра Юрия Джигира.
Также проинформировал о запуске Государственного оператора тыла как ключевой части новой архитектуры закупок.
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