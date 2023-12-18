Украина должна избавиться от советчины: Умеров о новом агентстве по закупкам для ВСУ
Киев • УНН
Министр обороны привел пример, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки, остальное же все необходимое для войска закупают на конкурентных условиях через систему тендеров - так же это будет работать и в Украине.
Министр обороны Рустем Умеров уверен, что новый Государственный оператор тыла позволит Украине избавиться от советских, олигархических и "шкурных" подходов к государственным средствам. Об этом он заявил на презентации ГОТ, который будет заниматься не оборонными закупками 18 декабря, сообщает УНН со ссылкой на канал "Мы Украина".
Детали
"Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы тянется десятки лет. Важно поставить точку в этой истории, потому что это один из столпов нашей победы. Украина должна избавиться от советских, олигархических и "шкурных" подходов к государственным средствам. Наши воины ежедневно своей жизнью доказывают, что наша страна изменилась. Мы, министерство, должны действиями и результатами доказать, что мы изменили эту "советчину". Украина четко и однозначно задекларировала свое движение к вступлению в Североатлантический Альянс, поэтому важно, чтобы все процессы были взаимосовместимы с принципами НАТО", - сказал Умеров.
Он привел пример, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки, остальное же все необходимое для войска закупают на конкурентных условиях через систему тендеров - так же это будет работать и в Украине.
Умеров добавил, что новая система будет иметь несколько уровней, за каждым из которых будет закреплена определенная функция. Так, Минобороны будет заниматься написанием и контролем правил, а вот за закупки теперь будут отвечать агентства, в состав которых войдут профессионалы.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный раскритиковал систему тылового обеспечения, которая действовала ранее, отметив, что она "жила сама по себе".
Украина должна избавиться от советчины: Умеров о новом агентстве по закупкам для ВСУ
Министр обороны привел пример, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки, остальное же все необходимое для войска закупают на конкурентных условиях через систему тендеров - так же это будет работать и в Украине.
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