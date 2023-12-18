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Украина должна избавиться от советчины: Умеров о новом агентстве по закупкам для ВСУ

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 16:19  •  4589 просмотра

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Министр обороны привел пример, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки, остальное же все необходимое для войска закупают на конкурентных условиях через систему тендеров - так же это будет работать и в Украине.

Министр обороны Рустем Умеров уверен, что новый Государственный оператор тыла позволит Украине избавиться от советских, олигархических и "шкурных" подходов к государственным средствам. Об этом он заявил на презентации ГОТ, который будет заниматься не оборонными закупками 18 декабря, сообщает УНН со ссылкой на канал "Мы Украина".

Детали

"Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы тянется десятки лет. Важно поставить точку в этой истории, потому что это один из столпов нашей победы. Украина должна избавиться от советских, олигархических и "шкурных" подходов к государственным средствам. Наши воины ежедневно своей жизнью доказывают, что наша страна изменилась. Мы, министерство, должны действиями и результатами доказать, что мы изменили эту "советчину". Украина четко и однозначно задекларировала свое движение к вступлению в Североатлантический Альянс, поэтому важно, чтобы все процессы были взаимосовместимы с принципами НАТО", - сказал Умеров.

Он привел пример, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки, остальное же все необходимое для войска закупают на конкурентных условиях через систему тендеров - так же это будет работать и в Украине.

Умеров добавил, что новая система будет иметь несколько уровней, за каждым из которых будет закреплена определенная функция. Так, Минобороны будет заниматься написанием и контролем правил, а вот за закупки теперь будут отвечать агентства, в состав которых войдут профессионалы.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный раскритиковал систему тылового обеспечения, которая действовала ранее, отметив, что она "жила сама по себе".

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Україна має позбутись радянщини: Умєров про нову агенцію із закупівель для ЗСУ
Ukraine must get rid of Sovietism: Umerov on new procurement agency for the Armed Forces
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Украина должна избавиться от советчины: Умеров о новом агентстве по закупкам для ВСУ

Министр обороны привел пример, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки, остальное же все необходимое для войска закупают на конкурентных условиях через систему тендеров - так же это будет работать и в Украине.

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