Украина предупреждает союзников о "критической" нехватке снарядов - Умеров написал письмо коллегам из ЕС

Украина предупредила своих союзников, что столкнулась с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку россия ежедневно разворачивает втрое больше огневой мощи на передовой, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, на этой неделе министр обороны Рустем Умеров написал своим коллегам из Европейского Союза, описывая огромную численную потерю, с которой сталкиваются его войска, пытаясь отразить новые российские нападения. Согласно документу, с которым ознакомилось Bloomberg, Украина не в состоянии выпустить более 2000 снарядов в день через линию фронта, которая простирается на 1500 километров (930 миль). Это меньше трети боеприпасов, которые использует россия.

Дефицит оружия в Украине растет с каждым днем, добавил Умеров, призывая своих союзников по ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание поставить миллион артиллерийских снарядов. По его словам, Украине нужно по крайней мере соответствовать огневой мощи, которую развернул ее враг.

"Обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для боя", - сказал Умеров, согласно документу.

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В среду ЕС признал, что поставит лишь половину обещанных снарядов к мартовскому сроку, решив поставить еще почти 600 000 снарядов до конца года.

Украине нужно 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц, говорится в документе. По подсчетам Эстонии, москва намерена получить почти вдвое больше, поскольку около миллиона снарядов поступает из Северной Кореи.

На встрече министров обороны в среду ЕС заявил, что будет иметь мощность производить 1 миллион патронов в год и планирует удвоить эту мощность до 2 миллионов в 2025 году. США также наращивают производство снарядов, чтобы помочь Украине.