Україна попереджає союзників про "критичну" нестачу снарядів - Умєров написав листа колегам з ЄС

ukenru
29 березня, 19:41 • 46720 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101588 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117500 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118851 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235021 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157552 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148173 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133728 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34381 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26546 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22310 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21809 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17476 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235023 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386485 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441441 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449762 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117505 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131019 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125191 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99236 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108183 перегляди
Актуальне
Україна попереджає союзників про "критичну" нестачу снарядів - Умєров написав листа колегам з ЄС

Україна попереджає союзників про "критичну" нестачу снарядів - Умєров написав листа колегам з ЄС

Київ • УНН

 • 30906 перегляди

Україна попередила союзників, що стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки росія розгортає втричі більшу вогневу міць, потребуючи 200 000 снарядів на місяць. Цього тижня міністр оборони Рустем Умеров написав своїм колегам з Європейського Союзу.

Україна попередила своїх союзників, що зіткнулася з "критичною" нестачею артилерійських снарядів, оскільки росія щодня розгортає втричі більше вогневої потужності на передовій, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, цього тижня міністр оборони Рустем Умеров написав своїм колегам з Європейського Союзу, описуючи величезну чисельну втрату, з якою стикаються його війська, намагаючись відбити нові російські напади. Згідно з документом, з яким ознайомилося Bloomberg, Україна не в змозі випустити більше 2000 снарядів на день через лінію фронту, яка простягається на 1500 кілометрів (930 миль). Це менше третини боєприпасів, які використовує росія.

Дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, додав Умеров, закликаючи своїх союзників по ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку поставити мільйон артилерійських снарядів. За його словами, Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув її ворог.

"Зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою", — сказав Умеров, згідно з документом.

Додамо

У середу ЄС визнав, що поставить лише половину обіцяних снарядів до березневого терміну, вирішивши поставити ще майже 600 000 снарядів до кінця року.

Україні потрібно 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За підрахунками Естонії, москва має намір отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів надходить із Північної Кореї.

На зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що матиме потужність виробляти 1 мільйон патронів на рік і планує подвоїти цю потужність до 2 мільйонів у 2025 році. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні. задовольняти її потреби.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
bloomberg-lpBloomberg L.P.
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
rustem-umierovРустем Умєров
spolucheni-shtatyСполучені Штати
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92