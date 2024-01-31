Україна попереджає союзників про "критичну" нестачу снарядів - Умєров написав листа колегам з ЄС
Київ • УНН
Україна попередила союзників, що стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки росія розгортає втричі більшу вогневу міць, потребуючи 200 000 снарядів на місяць. Цього тижня міністр оборони Рустем Умеров написав своїм колегам з Європейського Союзу.
Україна попередила своїх союзників, що зіткнулася з "критичною" нестачею артилерійських снарядів, оскільки росія щодня розгортає втричі більше вогневої потужності на передовій, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
За даними видання, цього тижня міністр оборони Рустем Умеров написав своїм колегам з Європейського Союзу, описуючи величезну чисельну втрату, з якою стикаються його війська, намагаючись відбити нові російські напади. Згідно з документом, з яким ознайомилося Bloomberg, Україна не в змозі випустити більше 2000 снарядів на день через лінію фронту, яка простягається на 1500 кілометрів (930 миль). Це менше третини боєприпасів, які використовує росія.
Дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, додав Умеров, закликаючи своїх союзників по ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку поставити мільйон артилерійських снарядів. За його словами, Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув її ворог.
"Зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою", — сказав Умеров, згідно з документом.
Додамо
У середу ЄС визнав, що поставить лише половину обіцяних снарядів до березневого терміну, вирішивши поставити ще майже 600 000 снарядів до кінця року.
Україні потрібно 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За підрахунками Естонії, москва має намір отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів надходить із Північної Кореї.
На зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що матиме потужність виробляти 1 мільйон патронів на рік і планує подвоїти цю потужність до 2 мільйонів у 2025 році. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні. задовольняти її потреби.