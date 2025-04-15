Рустем Умєров

Очікується, що до кінця тижня Президент Зеленський підпише указ про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України.
Україна попередила союзників, що стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки росія розгортає втричі більшу вогневу міць, потребуючи 200 000 снарядів на місяць. Цього тижня міністр оборони Рустем Умеров написав своїм колегам з Європейського Союзу.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував США за оборонну та економічну допомогу Україні та обговорив очікування від рішень саміту НАТО 2024 року щодо євроатлантичної інтеграції України.
Міністерство оборони України та Міністерство оборони США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної безпекової допомоги, яка надається Україні.
Україна потребує більше боєприпасів для захисту від російського вторгнення, заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю з міністрами оборони країн-членів ЄС.
Речник Пентагону заявив, що "не відстежує жодних змін" у верхівці українського командування на тлі чуток про заміну головнокомандувача Валерія Залужного.
Міністерство оборони України зробило першу заяву на тлі чуток про можливі відставки головнокомандувача Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умерова.
У День пам'яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність України. Він поклав квіти до пам'ятних знаків, наголосивши, що всі герої, які пожертвували собою заради свободи України, назавжди увійшли в історію нації.
Міністерство оборони України проводить раптові перевірки територіальних призовних пунктів, виявляючи численні порушення. Міністр оборони Умеров подякував силовим відомствам за співпрацю у виправленні недоліків.
Міністр оборони України Рустем Умеров висловив готовність до співпраці з колегою з Польщі і закликав польських виробників зброї до партнерства з українськими компаніями.
Французькі сенатори відвідали Польщу та Україну, виступаючи за збільшення поставок безпілотників, артилерії та військового обладнання в Україну, обговорюючи перебіг та потреби конфлікту.
Міністр оборони України Рустем Умеров висловив готовність співпрацювати з французькими компаніями у спільному виробництві озброєнь або безпосередньо закуповувати їх.
Міністр оборони України обговорив зі своїм португальським колегою підготовку українського персоналу для винищувачів F-16 та іншу допомогу для протидії російській агресії.
У листопаді-грудні 2023 року Збройні сили України впровадили ще сім стандартів НАТО, зосередившись на таких сферах, як військово-морський зв'язок та якість пального, досягнувши загалом 301 стандарту, інтегрованого в оперативну сумісність з НАТО.
Міністр оборони України Рустем Умеров впевнений, що Україна звільнить Крим у 2024 році, і запевняє у подальшій військовій підтримці України з боку США. Обидві політичні партії США підтримують Україну в боротьбі з "силами зла".
Міністерство оборони України роз'яснило, що члени сім'ї міністра оборони Рустема Умерова є виключно громадянами України, спростувавши твердження ЗМІ про наявність у них громадянства США. Паспорти дітей були поновлені в посольстві України в США.
Міністр оборони України Рустем Умеров висловив готовність спільно з США інвестувати в оборонні підприємства та напряму купувати зброю американського виробництва.
Латвія збільшить свої зусилля з підготовки військових. До кінця року ще понад 1500 додаткових українських військовослужбовців пройдуть тренування.
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з українським міністром Рустемом Умеровим, щоб підтвердити підтримку США, обговоривши питання допомоги, включаючи протиповітряну оборону та співпрацю у виробництві зброї.
Українські посадовці зустрілися з американськими законодавцями, щоб обговорити нагальні оборонні потреби України, включно з протиповітряною обороною та передачею F-16, а також наголосили на євроатлантичній інтеграції та реформах, що тривають, попри війну.
Українська делегація зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, обговоривши значний пакет американської допомоги Україні.
Новим командувачем Військово-медичних сил ЗСУ став Анатолій Казмірчук. Причинами його призначення стали постачання неякісних турнікетів до Збройних сил та необхідність підвищення якості медичного обслуговування військовослужбовців