Рустем Умєров

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23625 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148296 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132123 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134435 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131221 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132053 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194990 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77272 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164389 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116352 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Зеленський підпише указ про звільнення Залужного до кінця тижня - CNN

Очікується, що до кінця тижня Президент Зеленський підпише указ про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України.

Війна • 1 лютого, 07:51 • 33824 перегляди

Україна попереджає союзників про "критичну" нестачу снарядів - Умєров написав листа колегам з ЄС

Україна попередила союзників, що стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки росія розгортає втричі більшу вогневу міць, потребуючи 200 000 снарядів на місяць. Цього тижня міністр оборони Рустем Умеров написав своїм колегам з Європейського Союзу.

Війна • 31 січня, 21:58 • 30914 перегляди

Єрмак та Нуланд: говорили про оборонну підтримку й подальшу співпрацю України та США

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував США за оборонну та економічну допомогу Україні та обговорив очікування від рішень саміту НАТО 2024 року щодо євроатлантичної інтеграції України.

Війна • 31 січня, 21:49 • 106303 перегляди

Україна та США домовились посилити співпрацю щодо контролю за використанням міжнародної допомоги

Міністерство оборони України та Міністерство оборони США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної безпекової допомоги, яка надається Україні.

Війна • 31 січня, 10:23 • 24008 перегляди

Україні потрібно більше боєприпасів - Боррель

Україна потребує більше боєприпасів для захисту від російського вторгнення, заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю з міністрами оборони країн-членів ЄС.

Війна • 31 січня, 08:49 • 23915 перегляди

У Пентагоні заявили, що "не відстежують" змін на тлі чуток щодо заміни Залужного

Речник Пентагону заявив, що "не відстежує жодних змін" у верхівці українського командування на тлі чуток про заміну головнокомандувача Валерія Залужного.

Політика • 31 січня, 07:48 • 23715 перегляди

Міноборони зробило першу заяву на тлі чуток про можливі відставки Залужного та Умерова

Міністерство оборони України зробило першу заяву на тлі чуток про можливі відставки головнокомандувача Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умерова.

Війна • 29 січня, 17:52 • 111844 перегляди

Назавжди в історії нашого народу: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут

У День пам'яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність України. Він поклав квіти до пам'ятних знаків, наголосивши, що всі герої, які пожертвували собою заради свободи України, назавжди увійшли в історію нації.

Суспільство • 29 січня, 10:44 • 26887 перегляди

Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК та СП

Міністерство оборони України проводить раптові перевірки територіальних призовних пунктів, виявляючи численні порушення. Міністр оборони Умеров подякував силовим відомствам за співпрацю у виправленні недоліків.

Суспільство • 28 січня, 22:10 • 32907 перегляди

Умєров очікує на плідну співпрацю з новим міністром оборони Польщі, закликав польських виробників зброї до партнерства

Міністр оборони України Рустем Умеров висловив готовність до співпраці з колегою з Польщі і закликав польських виробників зброї до партнерства з українськими компаніями.

Політика • 23 грудня, 12:15 • 43220 перегляди

Делегація Сенату Франції закликає посилити військову підтримку України

Французькі сенатори відвідали Польщу та Україну, виступаючи за збільшення поставок безпілотників, артилерії та військового обладнання в Україну, обговорюючи перебіг та потреби конфлікту.

Політика • 23 грудня, 01:05 • 46032 перегляди

Україна готова напряму купувати зброю у французьких компаній - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умеров висловив готовність співпрацювати з французькими компаніями у спільному виробництві озброєнь або безпосередньо закуповувати їх.

Політика • 22 грудня, 10:29 • 33114 перегляди

Умєров обговорив підготовку українського персоналу для F-16 з міністром оборони Португалії

Міністр оборони України обговорив зі своїм португальським колегою підготовку українського персоналу для винищувачів F-16 та іншу допомогу для протидії російській агресії.

Політика • 22 грудня, 09:37 • 32080 перегляди

В ЗСУ та МО запроваджено вже 301 стандарт НАТО: ще сім стандартів Альянсу додано до завершення року

У листопаді-грудні 2023 року Збройні сили України впровадили ще сім стандартів НАТО, зосередившись на таких сферах, як військово-морський зв'язок та якість пального, досягнувши загалом 301 стандарту, інтегрованого в оперативну сумісність з НАТО.

Війна • 22 грудня, 08:32 • 48308 перегляди

Умєров впевнений, що Україна може звільнити Крим вже у 2024 році

Міністр оборони України Рустем Умеров впевнений, що Україна звільнить Крим у 2024 році, і запевняє у подальшій військовій підтримці України з боку США. Обидві політичні партії США підтримують Україну в боротьбі з "силами зла".

Війна • 21 грудня, 12:29 • 38076 перегляди

В Міноборони спростували інформацію про наявність громадянства США у дітей Умєрова

Міністерство оборони України роз'яснило, що члени сім'ї міністра оборони Рустема Умерова є виключно громадянами України, спростувавши твердження ЗМІ про наявність у них громадянства США. Паспорти дітей були поновлені в посольстві України в США.

Політика • 21 грудня, 10:58 • 34781 перегляди

Україна готова інвестувати у спільні з США оборонні підприємства - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умеров висловив готовність спільно з США інвестувати в оборонні підприємства та напряму купувати зброю американського виробництва.

Війна • 19 грудня, 09:27 • 45235 перегляди

Латвія до кінця року підготовить ще понад 1500 українських військових

Латвія збільшить свої зусилля з підготовки військових. До кінця року ще понад 1500 додаткових українських військовослужбовців пройдуть тренування.

Війна • 18 грудня, 10:27 • 78058 перегляди

Остін провів зустріч з Умєровим: про що говорили

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з українським міністром Рустемом Умеровим, щоб підтвердити підтримку США, обговоривши питання допомоги, включаючи протиповітряну оборону та співпрацю у виробництві зброї.

Політика • 7 грудня, 09:24 • 40738 перегляди

F-16 та ППО: українська делегація обговорила у Конгресі США нагальні оборонні потреби України

Українські посадовці зустрілися з американськими законодавцями, щоб обговорити нагальні оборонні потреби України, включно з протиповітряною обороною та передачею F-16, а також наголосили на євроатлантичній інтеграції та реформах, що тривають, попри війну.

Політика • 6 грудня, 09:53 • 33279 перегляди

Українська делегація у США зустрілася зі спікером Палати представників Джонсоном

Українська делегація зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, обговоривши значний пакет американської допомоги Україні.

Політика • 6 грудня, 00:02 • 32338 перегляди

Не має бути проблем з неякісними турнікетами - Умєров пояснив, чому відбулася зміна командувача Медичних сил ЗСУ

Новим командувачем Військово-медичних сил ЗСУ став Анатолій Казмірчук. Причинами його призначення стали постачання неякісних турнікетів до Збройних сил та необхідність підвищення якості медичного обслуговування військовослужбовців

Політика • 19 листопада, 20:17 • 15036 перегляди