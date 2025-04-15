Рустем Умєров

В Міноборони спростували інформацію про наявність громадянства США у дітей Умєрова

Міністерство оборони України роз'яснило, що члени сім'ї міністра оборони Рустема Умерова є виключно громадянами України, спростувавши твердження ЗМІ про наявність у них громадянства США. Паспорти дітей були поновлені в посольстві України в США.