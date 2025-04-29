Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

У травні 2025 року очікуються декілька магнітних бур різної інтенсивності. Найбільш потужні спалахи припадатимуть на початок місяця, а наприкінці – геомагнітна ситуація стабілізується. Про це пише УНН із посиланням на Центр прогнозування космічної погоди.

Причини виникнення магнітних бур

Так звані магнітні бурі виникають через збурення магнітного поля Землі. Поверхня Сонця вкрита гарячою плазмою. При взаємодії із протилежною магнітною полярністю або "чужорідними" тілами, відбувається її сплеск – сонячні спалахи. Сонячний вітер може поширити плазму зірки в магнітосферу Землі, яка своєю чергою починає реагувати вібрацією. Через це і виникають магнітні збурення. Вони можуть тривати від 12 годин до кількох діб.

Рівень магнітних бур оцінюється за Kp-індексом (індексом геомагнітної активності). За ним позначки у 0-3 бали означають відсутність збурень, 4-5 балами позначають слабку бурю, 6-7 балів притаманні помірним бурям, а 8-9 – потужним.

Календар магнітних бур у травні 2025 року

За даними Центру прогнозування космічної погоди, у травні на нас очікують декілька магнітних бур різної інтенсивності. Що характерно, більшість з них прогнозуються на початку та у середині місяця, у той час, як наприкінці травня – геомагнітна ситуація поліпшиться.

1 травня - магнітна буря з K-індексом 6;

2-11 травня - магнітна буря з K-індексом 5;

12-15 травня - магнітна буря з K-індексом 2;

16-19 травня - магнітна буря з K-індексом 4.

Після 20 травня ситуація стабілізується.

Онлайн-прогнози сонячних спалахів і штормів можуть змінюватися, адже вони розраховуються за допомогою супутникових систем і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Дані надходять від активності Сонця кожні 10 хвилин, а прогноз, оснований на них, змінюється кожні три години.

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Як магнітні бурі впливають на здоров’я та самопочуття людей

Метеозалежним радять особливо ретельно перевіряти актуальну інформацію щодо бур, щоб підготуватися та зменшити негативний вплив на своє самопочуття.

Під час геомагнітних коливань людина може відчувати погіршення настрою та самопочуття, дратівливість, тривожність, підвищення чи зниження кров’яного тиску, головний біль, сонливість або безсоння, прискорене серцебиття тощо.

Як зменшити вплив магнітних бур

У ці дні радять зменшити фізичні та психологічні навантаження та забезпечити собі повноцінний сон, не менше 8 годин. До того ж потрібно підтримувати достатній водний баланс в організмі, випиваючи не менше 2 літрів простої води на день. А ось від чаю, кави та інших напоїв, які містять кофеїн краще відмовитися. Також краще прибрати із раціону жирну їжу та алкоголь. Додайте у свій розпорядок дня прогулянки на свіжому повітрі або принаймні провітрюйте приміщення частіше: це допоможе поліпшити самопочуття.

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Чи є зв'язок між самопочуттям людини та геомагнітною ситуацією

Наукова спільнота досі не дійшла згоди у цьому питанні. Деякі дослідники вважають, що спалахи на сонці впливають на самопочуття людей, інші – вважають цю тезу антинауковою. Лише в одному дослідники погоджуються між собою - це питання потребує глибшого вивчення.

В рамках одного з досліджень на цю тему, вчені проаналізували 63 млн дописів у X, у яких користувачі скаржились на головний біль, мігрень та інші симптоми, які зазвичай пов'язують зі збільшенням сонячної активності.

Використовуючи ці дані, вчені склали два графіки та порівняли їх. У першому були позначені періоди часу, у які кількість скарг на самопочуття збільшувалась. У другому – періоди, коли збільшувалась сонячна активність. Графіки не збігалися.

Водночас інше дослідження встановило, що геомагнітна активність впливає на ризик інсульту у деяких групах людей. Проте навіть вчені, які його проводили, визнають, що аби стверджувати наявність прямого зв'язку, потрібні подальші дослідження.