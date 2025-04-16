Потужна сонячна буря викликала північне сяйво у несподіваних місцях: що відомо

Різнобарвне північне сяйво прикрашає нічне небо в несподіваних місцях, а експерти з космічної погоди кажуть, що попереду ще багато полярних сяйв, на тлі того, як прогноз розширився напередодні через сильний сонячний шторм, який обрушується на Землю. Про це повідомляє Fast Company, пише УНН.

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Жителі у тому числі США напередодні могли стати свідками рідкісного явища: північне сяйво з’явилося далеко за межами звичних регіонів. Причина - потужна сонячна буря, що досягла Землі, спричинена серією викидів корональної маси з боку Сонця.

За повідомленням, цього тижня через активність Сонця фахівці з прогнозування космічної погоди випустили попередження про геомагнітні бурі.

За даними NOAA, геомагнітна буря G3 (сильна) можлива 16 квітня, за нею настане буря G1 (слабка) 17 квітня. Прогноз на північне сяйво у Північній півкулі діє і на 16 квітня, як у США, так і в Європі.

За словами Шона Даля з Центру прогнозування космічної погоди США NOAA, інтенсивність світлового шоу залежить від того, як магнітне поле Землі взаємодіє із сонячними спалахами.

Сонце наразі перебуває в максимальній фазі свого 11-річного циклу активності, що робить світлові явища більш поширеними і повсюдними. Барвисті північні сяйва прикрасили нічне небо в несподіваних місцях, і експерти з космічної погоди кажуть, що попереду ще багато полярних сяйв.

"Це триватиме з перервами протягом усього року", - сказав Даль.

Це не перший випадок, коли Сонце влаштовує видовищне світлове шоу для Землі. Навесні минулого року планета пережила найпотужнішу геомагнітну бурю за понад 20 років - північне сяйво тоді було видно майже по всій Північній півкулі. А вже восени черговий потужний спалах засліпив небо навіть за межами Полярного кола: яскраві вогні спостерігали у Німеччині, Великій Британії, Новій Англії та Нью-Йорку.

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Полярні сяйва, відомі як північне і південне сяйво, зазвичай можна побачити поблизу полюсів, де заряджені частинки Сонця взаємодіють з атмосферою Землі.

Наразі Сонце перебуває на піку свого 11-річного циклу активності. Це спричиняє потужні магнітні збурення, які можуть впливати на космічну погоду та посилювати частоту появи полярних сяйв. У результаті небесні вогні все частіше спостерігають у регіонах, де вони раніше були рідкістю - у глибині США та Європи.

Сильні шторми здатні порушити роботу радіо- і GPS-зв'язку.

За даними NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, очікується, що сплеск активності Сонця триватиме щонайменше до кінця цього року, хоча точна дата піку сонячної активності стане відома лише через кілька місяців.

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