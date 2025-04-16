Мощная солнечная буря вызвала северное сияние в неожиданных местах: что известно

Разноцветное северное сияние украшает ночное небо в неожиданных местах, а эксперты по космической погоде говорят, что впереди еще много полярных сияний, на фоне того, как прогноз расширился накануне из-за сильного солнечного шторма, обрушивающегося на Землю. Об этом сообщает Fast Company, пишет УНН.

Детали

Жители, в том числе США, накануне могли стать свидетелями редкого явления: северное сияние появилось далеко за пределами привычных регионов. Причина - мощная солнечная буря, достигшая Земли, вызванная серией выбросов корональной массы со стороны Солнца.

По сообщению, на этой неделе из-за активности Солнца специалисты по прогнозированию космической погоды выпустили предупреждение о геомагнитных бурях.

По данным NOAA, геомагнитная буря G3 (сильная) возможна 16 апреля, за ней последует буря G1 (слабая) 17 апреля. Прогноз на северное сияние в Северном полушарии действует и на 16 апреля, как в США, так и в Европе.

По словам Шона Даля из Центра прогнозирования космической погоды США NOAA, интенсивность светового шоу зависит от того, как магнитное поле Земли взаимодействует с солнечными вспышками.

Солнце сейчас находится в максимальной фазе своего 11-летнего цикла активности, что делает световые явления более распространенными и повсеместными. Красочные северные сияния украсили ночное небо в неожиданных местах, и эксперты по космической погоде говорят, что впереди еще много полярных сияний.

"Это будет продолжаться с перерывами в течение всего года", - сказал Даль.

Это не первый случай, когда Солнце устраивает зрелищное световое шоу для Земли. Весной прошлого года планета пережила самую мощную геомагнитную бурю за более чем 20 лет - северное сияние тогда было видно почти по всему Северному полушарию. А уже осенью очередная мощная вспышка ослепила небо даже за пределами Полярного круга: яркие огни наблюдали в Германии, Великобритании, Новой Англии и Нью-Йорке.

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Полярные сияния, известные как северное и южное сияние, обычно можно увидеть вблизи полюсов, где заряженные частицы Солнца взаимодействуют с атмосферой Земли.

Сейчас Солнце находится на пике своего 11-летнего цикла активности. Это вызывает мощные магнитные возмущения, которые могут влиять на космическую погоду и усиливать частоту появления полярных сияний. В результате небесные огни все чаще наблюдают в регионах, где они раньше были редкостью - в глубине США и Европы.

Сильные штормы способны нарушить работу радио- и GPS-связи.

По данным NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ожидается, что всплеск активности Солнца продлится как минимум до конца этого года, хотя точная дата пика солнечной активности станет известна только через несколько месяцев.

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