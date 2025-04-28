Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Київ • УНН
Напруга слабшає, але важливий спокій через Тау-квадрат. Венера, Нептун і малий парад планет створюють можливості для натхнення, любові та творчості.
Цього тижня напруга Великого Хреста слабшає, але зберігається напруга через Тау-квадрат. Тиждень вимагає спокою, гармонії та віри в краще. Що чекає на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
Продовження впливу Великого Хреста
Як зазначила астролог, минулого тижня ми спостерігали активну дію однієї з найбільш напружених астрологічних конфігурацій — Великого Хреста, в якому брали участь Сонце, Марс, Плутон і Чорний Місяць.
Цей аспект викликав серйозні зміни як у політичній, так і в природній сферах.
На поточному тижні Сонце залишає зону Великого Хреста, і сам Хрест розпадається. Однак напруга повністю не зникає: на небі зберігається жорсткий Тау-квадрат, сформований Марсом, Плутоном і Чорним Місяцем.
Марс і Плутон продовжують перебувати в опозиції, а Чорний Місяць формує до них квадратуру.
Ця комбінація може посилювати ймовірність військових конфліктів, соціальних потрясінь, а також підвищує ризик природних катастроф, особливо землетрусів
Рекомендація:
Цього тижня особливо важливо дотримуватися обережності, уникати екстремальних видів спорту, ризикованих ситуацій, а головне — зберігати внутрішній спокій і уникати агресії у відносинах з оточуючими, закликала Базиленко.
Вплив Місяця і посилення Тау-квадрата
Базиленко закликає звернути увагу на вихідні дні: в неділю, 4 травня, Місяць з'єднається з Марсом, що значно посилить дію Тау-квадрата.
Це аспект підвищеної емоційності, дратівливості, схильності до імпульсивних вчинків і конфліктів.
Рекомендація:
Провести вихідні в максимально спокійній обстановці, приділити увагу відпочинку, усамітненню та відновленню внутрішньої гармонії.
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Стаціонарний Плутон: момент повороту
Протягом усього тижня Плутон буде стаціонарним, готуючись до початку ретроградного руху 4 травня.
Стаціонарний Плутон посилює напругу:
- загострюються приховані процеси;
- виникає відчуття внутрішнього тиску;
- можливі важливі події, пов'язані з руйнуванням старого і закладанням нових основ.
Рекомендація:
Берегти психоемоційне здоров'я, уникати маніпуляцій і не починати важливих великих проєктів до стабілізації енергії.
Світлі енергії: Венера, Нептун і малий парад планет
Незважаючи на загальну напругу, тиждень несе і позитивні можливості завдяки скупченню планет на кордоні Риб і Овна:
Венера, Сатурн, Нептун і Висхідний Вузол (Раху) формують малий парад планет.
Вони створюють гармонійні аспекти з Ураном.
Ці енергії підтримують:
- духовний розвиток;
- прояв любові та турботи;
- творче натхнення і внутрішні відкриття.
Важливі транзити Венери
30 квітня: Венера переходить з чутливих Риб у вогняний Овен.
Наші емоції стануть більш яскравими, пристрасними, динамічними. Зросте прагнення до любові, активного прояву почуттів і більш активного фінансового збагачення
2 травня: Точне з'єднання Венери і Нептуна в Овні. Останній раз таке з'єднання в знаку Овна відбувалося в 1874 році, що робить цей день особливим.
Це дуже потужний день для:
- романтичних зустрічей і зізнань;
- творчих проривів;
- можливостей фінансового зростання (особливо через натхнення, творчість і нестандартні рішення).
Важливо:
Будьте уважні: в цей день легко потрапити під вплив ілюзій в любові або грошах. Залишайте простір для розуму поряд з емоціями.
6. Ритми Місяця: день за днем
28 і до 9 ранку 29 квітня Місяць буде знаходиться в гармонійному для неї знаку Тельця. У ніч з 28 на 29 квітня вона буде в точному з'єднанні з Ураном, що може дати віщі сни або, навпаки безсоння.
29–30 квітня: Місяць у Близнюках — чудовий час для спілкування, навчання, нових контактів.
29 квітня особливо сприятливий день: Місяць у прекрасних аспектах, що відкриває простір для яскравих ідей і незвичайних знайомств.
1–3 травня (до обіду): Місяць у Раку — настрій стає більш домашнім, емоційним.
Чудовий час для турботи про сім'ю, усамітнення, відновлення сил.
3 травня (після обіду) – 5 травня: Місяць у Леві — емоційний фон розпалюється, зростає прагнення до визнання і влади.
Ніч з 3 на 4 травня буде особливо напруженою через з'єднання Місяця з Марсом і посилення Тау-квадрата.
Висновок тижня
Цього тижня триває вплив руйнівних енергій, особливо за рахунок збереження Тау-квадрата і стаціонарного Плутона.
Кульмінація напруги очікується у вихідні.
Але!
Підтримка Венери, Нептуна і малого параду планет створює вікно для натхнення, любові і творчого прориву.
Ваші найкращі помічники в цьому періоді:
- спокій;
- гармонія;
- віра в краще і внутрішня дисципліна.
Не забувайте: духовні енергії сильніші за руйнівні. Любов, турбота, творчість — ваша сила цього тижня
Овни
Обидва ці тижні віддадуть вам велику енергію, прилив сил і натхнення.
Очікуйте удачу у фінансових питаннях, розвитку соціального бізнесу і впровадженні нових проєктів, включно з нестандартними рішеннями в складних ситуаціях.
Також очікуйте удачу в коханні.
Тельці
Це буде для вас дуже активна, з великими можливостями розкриття власних ідей і талантів.
Але обов'язково приділіть більше уваги собі, своїм бажанням. Гарний час для оновлення іміджу: варто звернутися до стиліста, змінити гардероб і поставити нові цілі. Зростаючий Місяць буде цьому сприяти.
Близнюки
Для вас цей тиждень буде досить цікавим.
Ви будете користуватися авторитетом і повагою, розвивати нові ідеї і проєкти.
При цьому важливо приділити увагу внутрішньому світу.
Вихідні краще присвятити усамітненню і відновленню сил — це буде для вас життєво необхідно.
Раки
Це буде для вас дуже активний і позитивний тиждень, особливо для початку нових проєктів.
Зростаючий Місяць підтримає вашу активність. Обов'язково спирайтеся на колективну роботу, на підтримку друзів і однодумців.
Фінансовими ризиками займатися не варто — будьте обережні в питаннях грошей.
Леви
Для вас настає непростий час, пов'язаний з певними небезпеками.
Найголовніше — бережіть себе і уникайте великих конфліктів, особливо емоційних сплесків на вихідних.
У той же час ваші старання будуть помічені начальством, що згодом принесе кар'єрний ріст.
Діви
Тиждень буде сприятливим для поїздок, подорожей, спілкування з іноземцями.
Але ближче до вихідних можливі напади смутку або печалі.
Найкращі ліки — активні дії: яскраві враження, нові знання і розширення кругозору.
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Терези
Цей тиждень принесе вам хороші шанси і великі можливості.
Можна трохи ризикнути (без зайвої агресії) і спробувати щось нове.
Це чудовий час, щоб спробувати нове, особливо у фінансових питаннях.
Головне — не поспішати і не вплутуватися в сумнівні проєкти.
Успіх може прийти швидко і несподівано.
Скорпіони
Цей тиждень буде непростим, як і попередній.
Зверніть особливу увагу на оточення і внутрішній стан.
Уникайте негативних емоцій і недоброзичливих людей.
Партнери можуть стати вашою опорою. Важливо чітко розрізняти, хто ваш справжній друг, а хто ворог.
Стрільці
Для вас це час активного впровадження в робочі процеси і початку нових проєктів.
Зростаючий Місяць підтримує всі починання.
Фінансових ризиків краще уникати, особливо у великих покупках.
У любовній сфері можливий успіх — особливо при щирості намірів.
Козероги
Цього тижня варто сповільнитися і зосередитися на собі.
Дозвольте собі відпочинок, відновлення через позитивні емоції і яскраві враження.
Самотніх Козерогів чекають цікаві знайомства, а творчі Козероги можуть почати новий шлях.
Фінансовими питаннями варто займатися дуже обережно.
Водолії
Тиждень буде непростим: можливе відчуття відсутності сил або погіршення самопочуття.
Порятунок — в природі, спілкуванні з близькими, творчості і хобі.
Також можливі несподівані переїзди або візити родичів.
Можливе вдале вирішення питань з нерухомістю.
Риби
Для вас тиждень відкриє активні можливості для починань, навчання і розвитку.
Несподівані зустрічі можуть принести доленосні зміни в особистому житті.
Намагайтеся зберігати активність в будні дні, а на вихідних — сповільнитися і відновити сили в домашній обстановці.