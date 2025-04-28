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Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
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05:58 • 8238 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

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Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

Київ • УНН

 • 8062 перегляди

Напруга слабшає, але важливий спокій через Тау-квадрат. Венера, Нептун і малий парад планет створюють можливості для натхнення, любові та творчості.

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

Цього тижня напруга Великого Хреста слабшає, але зберігається напруга через Тау-квадрат. Тиждень вимагає спокою, гармонії та віри в краще.  Що чекає на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

Продовження впливу Великого Хреста

Як зазначила астролог, минулого тижня ми спостерігали активну дію однієї з найбільш напружених астрологічних конфігурацій — Великого Хреста, в якому брали участь Сонце, Марс, Плутон і Чорний Місяць.

Цей аспект викликав серйозні зміни як у політичній, так і в природній сферах.

На поточному тижні Сонце залишає зону Великого Хреста, і сам Хрест розпадається. Однак напруга повністю не зникає: на небі зберігається жорсткий Тау-квадрат, сформований Марсом, Плутоном і Чорним Місяцем.

Марс і Плутон продовжують перебувати в опозиції, а Чорний Місяць формує до них квадратуру.

Ця комбінація може посилювати ймовірність військових конфліктів, соціальних потрясінь, а також підвищує ризик природних катастроф, особливо землетрусів

- заявила Базиленко. 

Рекомендація:

Цього тижня особливо важливо дотримуватися обережності, уникати екстремальних видів спорту, ризикованих ситуацій, а головне — зберігати внутрішній спокій і уникати агресії у відносинах з оточуючими, закликала Базиленко. 

 Вплив Місяця і посилення Тау-квадрата

 Базиленко закликає звернути увагу на вихідні дні: в неділю, 4 травня, Місяць з'єднається з Марсом, що значно посилить дію Тау-квадрата.

Це аспект підвищеної емоційності, дратівливості, схильності до імпульсивних вчинків і конфліктів.

Рекомендація:

Провести вихідні в максимально спокійній обстановці, приділити увагу відпочинку, усамітненню та відновленню внутрішньої гармонії.

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Стаціонарний Плутон: момент повороту

Протягом усього тижня Плутон буде стаціонарним, готуючись до початку ретроградного руху 4 травня.

Стаціонарний Плутон посилює напругу:

  •  загострюються приховані процеси;
    • виникає відчуття внутрішнього тиску;
      • можливі важливі події, пов'язані з руйнуванням старого і закладанням нових основ.

        Рекомендація:

        Берегти психоемоційне здоров'я, уникати маніпуляцій і не починати важливих великих проєктів до стабілізації енергії.

         Світлі енергії: Венера, Нептун і малий парад планет

        Незважаючи на загальну напругу, тиждень несе і позитивні можливості завдяки скупченню планет на кордоні Риб і Овна:

        Венера, Сатурн, Нептун і Висхідний Вузол (Раху) формують малий парад планет.

        Вони створюють гармонійні аспекти з Ураном.

         Ці енергії підтримують:

        •  духовний розвиток;
          • прояв любові та турботи;
            • творче натхнення і внутрішні відкриття.

              Важливі транзити Венери

              30 квітня: Венера переходить з чутливих Риб у вогняний Овен.

              Наші емоції стануть більш яскравими, пристрасними, динамічними. Зросте прагнення до любові, активного прояву почуттів і більш активного фінансового збагачення

              - заявила астролог. 

              2 травня: Точне з'єднання Венери і Нептуна в Овні. Останній раз таке з'єднання в знаку Овна відбувалося в 1874 році, що робить цей день особливим.

              Це дуже потужний день для:

              •  романтичних зустрічей і зізнань;
                • творчих проривів;
                  • можливостей фінансового зростання (особливо через натхнення, творчість і нестандартні рішення).

                    Важливо:

                    Будьте уважні: в цей день легко потрапити під вплив ілюзій в любові або грошах. Залишайте простір для розуму поряд з емоціями.

                    6. Ритми Місяця: день за днем

                    28 і до 9 ранку 29 квітня Місяць буде знаходиться в гармонійному для неї знаку Тельця. У ніч з 28 на 29 квітня вона буде в точному з'єднанні з Ураном, що може дати віщі сни або, навпаки безсоння.

                    29–30 квітня: Місяць у Близнюках — чудовий час для спілкування, навчання, нових контактів.

                    29 квітня особливо сприятливий день: Місяць у прекрасних аспектах, що відкриває простір для яскравих ідей і незвичайних знайомств.

                    1–3 травня (до обіду): Місяць у Раку — настрій стає більш домашнім, емоційним.

                    Чудовий час для турботи про сім'ю, усамітнення, відновлення сил.

                    3 травня (після обіду) – 5 травня: Місяць у Леві — емоційний фон розпалюється, зростає прагнення до визнання і влади.

                    Ніч з 3 на 4 травня буде особливо напруженою через з'єднання Місяця з Марсом і посилення Тау-квадрата.

                    Висновок тижня

                    Цього тижня триває вплив руйнівних енергій, особливо за рахунок збереження Тау-квадрата і стаціонарного Плутона.

                    Кульмінація напруги очікується у вихідні.

                    Але!

                    Підтримка Венери, Нептуна і малого параду планет створює вікно для натхнення, любові і творчого прориву.

                    Ваші найкращі помічники в цьому періоді:

                    • спокій;
                      • гармонія;
                        • віра в краще і внутрішня дисципліна.

                          Не забувайте: духовні енергії сильніші за руйнівні. Любов, турбота, творчість — ваша сила цього тижня

                          - заявила Базиленко. 

                          Овни

                          Обидва ці тижні віддадуть вам велику енергію, прилив сил і натхнення.

                          Очікуйте удачу у фінансових питаннях, розвитку соціального бізнесу і впровадженні нових проєктів, включно з нестандартними рішеннями в складних ситуаціях.

                          Також очікуйте удачу в коханні.

                          Тельці

                          Це буде для вас дуже активна, з великими можливостями розкриття власних ідей і талантів.

                          Але обов'язково приділіть більше уваги собі, своїм бажанням. Гарний час для оновлення іміджу: варто звернутися до стиліста, змінити гардероб і поставити нові цілі. Зростаючий Місяць буде цьому сприяти.

                          Близнюки

                          Для вас цей тиждень буде досить цікавим.

                          Ви будете користуватися авторитетом і повагою, розвивати нові ідеї і проєкти.

                          При цьому важливо приділити увагу внутрішньому світу.

                          Вихідні краще присвятити усамітненню і відновленню сил — це буде для вас життєво необхідно.

                          Раки

                          Це буде для вас дуже активний і позитивний тиждень, особливо для початку нових проєктів.

                          Зростаючий Місяць підтримає вашу активність. Обов'язково спирайтеся на колективну роботу, на підтримку друзів і однодумців.

                          Фінансовими ризиками займатися не варто — будьте обережні в питаннях грошей.

                          Леви

                          Для вас настає непростий час, пов'язаний з певними небезпеками.

                          Найголовніше — бережіть себе і уникайте великих конфліктів, особливо емоційних сплесків на вихідних.

                          У той же час ваші старання будуть помічені начальством, що згодом принесе кар'єрний ріст.

                          Діви

                          Тиждень буде сприятливим для поїздок, подорожей, спілкування з іноземцями.

                          Але ближче до вихідних можливі напади смутку або печалі.

                          Найкращі ліки — активні дії: яскраві враження, нові знання і розширення кругозору.

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                          Терези

                          Цей тиждень принесе вам хороші шанси і великі можливості.

                          Можна трохи ризикнути (без зайвої агресії) і спробувати щось нове.

                          Це чудовий час, щоб спробувати нове, особливо у фінансових питаннях.

                          Головне — не поспішати і не вплутуватися в сумнівні проєкти.

                          Успіх може прийти швидко і несподівано.

                          Скорпіони

                          Цей тиждень буде непростим, як і попередній.

                          Зверніть особливу увагу на оточення і внутрішній стан.

                          Уникайте негативних емоцій і недоброзичливих людей.

                          Партнери можуть стати вашою опорою. Важливо чітко розрізняти, хто ваш справжній друг, а хто ворог.

                          Стрільці

                          Для вас це час активного впровадження в робочі процеси і початку нових проєктів.

                          Зростаючий Місяць підтримує всі починання.

                          Фінансових ризиків краще уникати, особливо у великих покупках.

                          У любовній сфері можливий успіх — особливо при щирості намірів.

                          Козероги

                          Цього тижня варто сповільнитися і зосередитися на собі.

                          Дозвольте собі відпочинок, відновлення через позитивні емоції і яскраві враження.

                          Самотніх Козерогів чекають цікаві знайомства, а творчі Козероги можуть почати новий шлях.

                          Фінансовими питаннями варто займатися дуже обережно.

                          Водолії

                          Тиждень буде непростим: можливе відчуття відсутності сил або погіршення самопочуття.

                          Порятунок — в природі, спілкуванні з близькими, творчості і хобі.

                          Також можливі несподівані переїзди або візити родичів.

                          Можливе вдале вирішення питань з нерухомістю.

                          Риби

                           Для вас тиждень відкриє активні можливості для починань, навчання і розвитку.

                          Несподівані зустрічі можуть принести доленосні зміни в особистому житті.

                          Намагайтеся зберігати активність в будні дні, а на вихідних — сповільнитися і відновити сили в домашній обстановці.

                          Лілія Подоляк

                          Лілія Подоляк

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