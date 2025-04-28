Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

Цього тижня напруга Великого Хреста слабшає, але зберігається напруга через Тау-квадрат. Тиждень вимагає спокою, гармонії та віри в краще. Що чекає на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Продовження впливу Великого Хреста

Як зазначила астролог, минулого тижня ми спостерігали активну дію однієї з найбільш напружених астрологічних конфігурацій — Великого Хреста, в якому брали участь Сонце, Марс, Плутон і Чорний Місяць.

Цей аспект викликав серйозні зміни як у політичній, так і в природній сферах.

На поточному тижні Сонце залишає зону Великого Хреста, і сам Хрест розпадається. Однак напруга повністю не зникає: на небі зберігається жорсткий Тау-квадрат, сформований Марсом, Плутоном і Чорним Місяцем.

Марс і Плутон продовжують перебувати в опозиції, а Чорний Місяць формує до них квадратуру.

Ця комбінація може посилювати ймовірність військових конфліктів, соціальних потрясінь, а також підвищує ризик природних катастроф, особливо землетрусів - заявила Базиленко.

Рекомендація:

Цього тижня особливо важливо дотримуватися обережності, уникати екстремальних видів спорту, ризикованих ситуацій, а головне — зберігати внутрішній спокій і уникати агресії у відносинах з оточуючими, закликала Базиленко.

Вплив Місяця і посилення Тау-квадрата

Базиленко закликає звернути увагу на вихідні дні: в неділю, 4 травня, Місяць з'єднається з Марсом, що значно посилить дію Тау-квадрата.

Це аспект підвищеної емоційності, дратівливості, схильності до імпульсивних вчинків і конфліктів.

Рекомендація:

Провести вихідні в максимально спокійній обстановці, приділити увагу відпочинку, усамітненню та відновленню внутрішньої гармонії.

Поради психологині: як підтримати психічне здоров’я в умовах стресу

Стаціонарний Плутон: момент повороту

Протягом усього тижня Плутон буде стаціонарним, готуючись до початку ретроградного руху 4 травня.

Стаціонарний Плутон посилює напругу:

загострюються приховані процеси;

виникає відчуття внутрішнього тиску;

можливі важливі події, пов'язані з руйнуванням старого і закладанням нових основ.

Рекомендація:

Берегти психоемоційне здоров'я, уникати маніпуляцій і не починати важливих великих проєктів до стабілізації енергії.

Світлі енергії: Венера, Нептун і малий парад планет

Незважаючи на загальну напругу, тиждень несе і позитивні можливості завдяки скупченню планет на кордоні Риб і Овна:

Венера, Сатурн, Нептун і Висхідний Вузол (Раху) формують малий парад планет.

Вони створюють гармонійні аспекти з Ураном.

Ці енергії підтримують:

духовний розвиток;

прояв любові та турботи;

творче натхнення і внутрішні відкриття.

Важливі транзити Венери

30 квітня: Венера переходить з чутливих Риб у вогняний Овен.

Наші емоції стануть більш яскравими, пристрасними, динамічними. Зросте прагнення до любові, активного прояву почуттів і більш активного фінансового збагачення - заявила астролог.

2 травня: Точне з'єднання Венери і Нептуна в Овні. Останній раз таке з'єднання в знаку Овна відбувалося в 1874 році, що робить цей день особливим.

Це дуже потужний день для:

романтичних зустрічей і зізнань;

творчих проривів;

можливостей фінансового зростання (особливо через натхнення, творчість і нестандартні рішення).

Важливо:

Будьте уважні: в цей день легко потрапити під вплив ілюзій в любові або грошах. Залишайте простір для розуму поряд з емоціями.

6. Ритми Місяця: день за днем

28 і до 9 ранку 29 квітня Місяць буде знаходиться в гармонійному для неї знаку Тельця. У ніч з 28 на 29 квітня вона буде в точному з'єднанні з Ураном, що може дати віщі сни або, навпаки безсоння.

29–30 квітня: Місяць у Близнюках — чудовий час для спілкування, навчання, нових контактів.

29 квітня особливо сприятливий день: Місяць у прекрасних аспектах, що відкриває простір для яскравих ідей і незвичайних знайомств.

1–3 травня (до обіду): Місяць у Раку — настрій стає більш домашнім, емоційним.

Чудовий час для турботи про сім'ю, усамітнення, відновлення сил.

3 травня (після обіду) – 5 травня: Місяць у Леві — емоційний фон розпалюється, зростає прагнення до визнання і влади.

Ніч з 3 на 4 травня буде особливо напруженою через з'єднання Місяця з Марсом і посилення Тау-квадрата.

Висновок тижня

Цього тижня триває вплив руйнівних енергій, особливо за рахунок збереження Тау-квадрата і стаціонарного Плутона.

Кульмінація напруги очікується у вихідні.

Але!

Підтримка Венери, Нептуна і малого параду планет створює вікно для натхнення, любові і творчого прориву.

Ваші найкращі помічники в цьому періоді:

спокій;

гармонія;

віра в краще і внутрішня дисципліна.

Не забувайте: духовні енергії сильніші за руйнівні. Любов, турбота, творчість — ваша сила цього тижня - заявила Базиленко.

Овни

Обидва ці тижні віддадуть вам велику енергію, прилив сил і натхнення.

Очікуйте удачу у фінансових питаннях, розвитку соціального бізнесу і впровадженні нових проєктів, включно з нестандартними рішеннями в складних ситуаціях.

Також очікуйте удачу в коханні.

Тельці

Це буде для вас дуже активна, з великими можливостями розкриття власних ідей і талантів.

Але обов'язково приділіть більше уваги собі, своїм бажанням. Гарний час для оновлення іміджу: варто звернутися до стиліста, змінити гардероб і поставити нові цілі. Зростаючий Місяць буде цьому сприяти.

Близнюки

Для вас цей тиждень буде досить цікавим.

Ви будете користуватися авторитетом і повагою, розвивати нові ідеї і проєкти.

При цьому важливо приділити увагу внутрішньому світу.

Вихідні краще присвятити усамітненню і відновленню сил — це буде для вас життєво необхідно.

Раки

Це буде для вас дуже активний і позитивний тиждень, особливо для початку нових проєктів.

Зростаючий Місяць підтримає вашу активність. Обов'язково спирайтеся на колективну роботу, на підтримку друзів і однодумців.

Фінансовими ризиками займатися не варто — будьте обережні в питаннях грошей.

Леви

Для вас настає непростий час, пов'язаний з певними небезпеками.

Найголовніше — бережіть себе і уникайте великих конфліктів, особливо емоційних сплесків на вихідних.

У той же час ваші старання будуть помічені начальством, що згодом принесе кар'єрний ріст.

Діви

Тиждень буде сприятливим для поїздок, подорожей, спілкування з іноземцями.

Але ближче до вихідних можливі напади смутку або печалі.

Найкращі ліки — активні дії: яскраві враження, нові знання і розширення кругозору.

Домашні тварини можуть мати такий же психологічний ефект на людину, як і шлюб - дослідження

Терези

Цей тиждень принесе вам хороші шанси і великі можливості.

Можна трохи ризикнути (без зайвої агресії) і спробувати щось нове.

Це чудовий час, щоб спробувати нове, особливо у фінансових питаннях.

Головне — не поспішати і не вплутуватися в сумнівні проєкти.

Успіх може прийти швидко і несподівано.

Скорпіони

Цей тиждень буде непростим, як і попередній.

Зверніть особливу увагу на оточення і внутрішній стан.

Уникайте негативних емоцій і недоброзичливих людей.

Партнери можуть стати вашою опорою. Важливо чітко розрізняти, хто ваш справжній друг, а хто ворог.

Стрільці

Для вас це час активного впровадження в робочі процеси і початку нових проєктів.

Зростаючий Місяць підтримує всі починання.

Фінансових ризиків краще уникати, особливо у великих покупках.

У любовній сфері можливий успіх — особливо при щирості намірів.

Козероги

Цього тижня варто сповільнитися і зосередитися на собі.

Дозвольте собі відпочинок, відновлення через позитивні емоції і яскраві враження.

Самотніх Козерогів чекають цікаві знайомства, а творчі Козероги можуть почати новий шлях.

Фінансовими питаннями варто займатися дуже обережно.

Водолії

Тиждень буде непростим: можливе відчуття відсутності сил або погіршення самопочуття.

Порятунок — в природі, спілкуванні з близькими, творчості і хобі.

Також можливі несподівані переїзди або візити родичів.

Можливе вдале вирішення питань з нерухомістю.

Риби

Для вас тиждень відкриє активні можливості для починань, навчання і розвитку.

Несподівані зустрічі можуть принести доленосні зміни в особистому житті.

Намагайтеся зберігати активність в будні дні, а на вихідних — сповільнитися і відновити сили в домашній обстановці.