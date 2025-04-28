Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

На этой неделе напряжение Большого Креста ослабевает, но сохраняется напряжение из-за Тау-квадрата. Неделя требует спокойствия, гармонии и веры в лучшее. Что ждет представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Продолжение влияния Большого Креста

Как отметила астролог, на прошлой неделе мы наблюдали активное действие одной из самых напряжённых астрологических конфигураций — Большого Креста, в котором участвовали Солнце, Марс, Плутон и Чёрная Луна.

Этот аспект вызвал серьёзные перемены как в политической, так и в природной сферах.

На текущей неделе Солнце покидает зону Большого Креста, и сам Крест распадается. Однако напряжение полностью не исчезает: на небе сохраняется жёсткий Тау-квадрат, сформированный Марсом, Плутоном и Чёрной Луной.

Марс и Плутон продолжают находиться в оппозиции, а Чёрная Луна формирует к ним квадратуру.

Эта комбинация может усиливать вероятность военных конфликтов, социальных потрясений, а также повышает риск природных катастроф, особенно землетрясений - заявила Базиленко.

Рекомендация:

На этой неделе особенно важно соблюдать осторожность, избегать экстремальных видов спорта, рискованных ситуаций, а главное — сохранять внутреннее спокойствие и избегать агрессии в отношениях с окружающими, призвала Базиленко.

Влияние Луны и усиление Тау-квадрата

Базиленко призывает обратить внимание на выходные дни: в воскресенье, 4 мая, Луна соединится с Марсом, что значительно усилит действие Тау-квадрата.

Это аспект повышенной эмоциональности, раздражительности, склонности к импульсивным поступкам и конфликтам.

Рекомендация:

Провести выходные в максимально спокойной обстановке, уделить внимание отдыху, уединению и восстановлению внутренней гармонии.

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Стационарный Плутон: момент поворота

В течение всей недели Плутон будет стационарным, готовясь к началу ретроградного движения 4 мая.

Стационарный Плутон усиливает напряжение:

обостряются скрытые процессы;

возникает чувство внутреннего давления;

возможны важные события, связанные с разрушением старого и закладкой новых основ.

Рекомендация:

Беречь психоэмоциональное здоровье, избегать манипуляций и не начинать важных крупных проектов до стабилизации энергии.

Светлые энергии: Венера, Нептун и малый парад планет

Несмотря на общее напряжение, неделя несёт и положительные возможности благодаря скоплению планет на границе Рыб и Овна:

Венера, Сатурн, Нептун и Восходящий Узел (Раху) формируют малый парад планет,

Они создают гармоничные аспекты с Ураном.

Эти энергии поддерживают:

духовное развитие;

проявление любви и заботы;

творческое вдохновение и внутренние открытия.

Важные транзиты Венеры

30 апреля: Венера переходит из чувствительных Рыб в огненный Овен.

Наши эмоции станут более яркими, страстными, динамичными. Возрастёт стремление к любви, активному проявлению чувств и более активному финансовому обогащению - заявила астролог.

2 мая: Точное соединение Венеры и Нептуна в Овне. Последний раз такое соединение в знаке Овна происходило в 1874 году, что делает этот день особенным.

Это очень мощный день для:

романтических встреч и признаний;

творческих прорывов;

возможностей финансового роста (особенно через вдохновение, творчество и нестандартные решения).

Важно:

Будьте внимательны: в этот день легко попасть под влияние иллюзий в любви или деньгах. Оставляйте пространство для разума наряду с эмоциями.

6. Ритмы Луны: день за днём

28 и до 9 утра 29 апреля Луна будет находится в гармоничном для нее знаке Тельца. В ночь с 28 на 29 апреля она будет в точном соединении с Ураном, что может дать вещие сны или, наоборот бессонницу.

29–30 апреля: Луна в Близнецах — отличное время для общения, обучения, новых контактов.

29 апреля особенно благоприятный день: Луна в прекрасных аспектах, что открывает пространство для ярких идей и необычных знакомств.

1–3 мая (до обеда): Луна в Раке — настроение становится более домашним, эмоциональным.

Отличное время для заботы о семье, уединения, восстановления сил.

3 мая (после обеда) – 5 мая: Луна в Льве — эмоциональный фон накаляется, возрастает стремление к признанию и власти.

Ночь с 3 на 4 мая будет особенно напряжённой из-за соединения Луны с Марсом и усиления Тау-квадрата.

Вывод недели

На этой неделе продолжается влияние разрушительных энергий, особенно за счёт сохраняющегося Тау-квадрата и стационарного Плутона.

Кульминация напряжения ожидается в выходные.

Но!

Поддержка Венеры, Нептуна и малого парада планет создаёт окно для вдохновения, любви и творческого прорыва.

Ваши лучшие помощники в этом периоде:

спокойствие;

гармония;

вера в лучшее и внутренняя дисциплина.

Не забывайте: духовные энергии сильнее разрушительных. Любовь, забота, творчество — ваша сила этой недели - заявила Базиленко.

Овны

Обе эти недели отдадут вам большую энергию, прилив сил и вдохновение.

Ожидайте удачу в финансовых вопросах, развитии социального бизнеса и внедрении новых проектов, включая нестандартные решения в сложных ситуациях.

Также ожидайте удачу в любви.

Тельцы

Это будет для вас очень активная, с большими возможностями раскрытия собственных идей и талантов.

Но обязательно уделите больше внимания себе, своим желаниям. Хорошее время для обновления имиджа: стоит обратиться к стилисту, изменить гардероб и поставить новые цели. Растущая Луна будет этому способствовать.

Близнецы

Для вас эта неделя будет довольно интересной.

Вы будете пользоваться авторитетом и уважением, развивать новые идеи и проекты.

При этом важно уделить внимание внутреннему миру.

Выходные лучше посвятить уединению и восстановлению сил — это будет для вас жизненно необходимо.

Раки

Это будет для вас очень активная и позитивная неделя, особенно для начала новых проектов.

Растущая Луна поддержит вашу активность. Обязательно опирайтесь на коллективную работу, на поддержку друзей и единомышленников.

Финансовыми рисками заниматься не стоит — будьте осторожны в вопросах денег.

Львы

Для вас наступает непростое время, связанное с определёнными опасностями.

Самое главное — берегите себя и избегайте крупных конфликтов, особенно эмоциональных всплесков на выходных.

В то же время ваши старания будут замечены начальством, что впоследствии принесёт карьерный рост.

Девы

Неделя будет благоприятной для поездок, путешествий, общения с иностранцами.

Но ближе к выходным возможны приступы уныния или грусти.

Лучшее лекарство — активные действия: яркие впечатления, новые знания и расширение кругозора.

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Весы

Эта неделя принесёт вам хорошие шансы и большие возможности.

Можно немного рискнуть (без излишней агрессии) и попробовать что-то новое.

Это отличное время, чтобы попробовать новое, особенно в финансовых вопросах.

Главное — не торопиться и не вовлекаться в сомнительные проекты.

Успех может прийти быстро и неожиданно.

Скорпионы

Эта неделя будет непростой, как и предыдущая.

Обратите особое внимание на окружение и внутреннее состояние.

Избегайте негативных эмоций и недоброжелательных людей.

Партнёры могут стать вашей опорой. Важно чётко различать, кто ваш настоящий друг, а кто враг.

Стрельцы

Для вас это время активного внедрения в рабочие процессы и начала новых проектов.

Растущая Луна поддерживает все начинания.

Финансовые риски лучше избегать, особенно в крупных покупках.

В любовной сфере возможен успех — особенно при искренности намерений.

Козероги

На этой неделе стоит замедлиться и сосредоточиться на себе.

Позвольте себе отдых, восстановление через позитивные эмоции и яркие впечатления.

Одиноких Козерогов ждут интересные знакомства, а творческие Козероги могут начать новый путь.

Финансовыми вопросами стоит заниматься очень осторожно.

Водолеи

Неделя будет непростой: возможно ощущение отсутствия сил или ухудшение самочувствия.

Спасение — в природе, общении с близкими, творчестве и хобби.

Также возможны неожиданные переезды или визиты родственников.

Возможно удачное решение вопросов с недвижимостью.

Рыбы

Для вас неделя откроет активные возможности для начинаний, обучения и развития.

Неожиданные встречи могут принести судьбоносные перемены в личной жизни.

Старайтесь сохранять активность в будние дни, а на выходных — замедлиться и восстановить силы в домашней обстановке.