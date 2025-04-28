$41.690.00
47.420.00
ukenru
Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив
05:58 • 5592 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 12085 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 21662 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 50385 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 95674 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 88154 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 64590 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 129575 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 66694 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 51993 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
1м/с
36%
762 мм
Популярные новости

"Признак слабости США": лидер демократов в Сенате жестко раскритиковал Трампа из-за Украины

27 апреля, 21:18 • 14019 просмотра

Азовцы показали допрос россиян, штурмовавших позиции на самокатах

27 апреля, 21:35 • 11908 просмотра

В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката: теперь заплатит 17 тысяч штрафа

27 апреля, 21:58 • 12209 просмотра

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

03:17 • 7242 просмотра

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

04:19 • 10236 просмотра
публикации

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

05:58 • 5592 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 129575 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 107217 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 135978 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 186295 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 95674 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 41025 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 76546 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 67437 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 71069 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

Киев • УНН

 • 5130 просмотра

Напряжение ослабевает, но важно спокойствие из-за Тау-квадрата. Венера, Нептун и малый парад планет создают возможности для вдохновения, любви и творчества.

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

На этой неделе напряжение Большого Креста ослабевает, но сохраняется напряжение из-за Тау-квадрата. Неделя требует спокойствия, гармонии и веры в лучшее.  Что ждет представителей всех знаков Зодиака -  специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко. 

Продолжение влияния Большого Креста

Как отметила астролог, на прошлой неделе мы наблюдали активное действие одной из самых напряжённых астрологических конфигураций — Большого Креста, в котором участвовали Солнце, Марс, Плутон и Чёрная Луна.

Этот аспект вызвал серьёзные перемены как в политической, так и в природной сферах.

На текущей неделе Солнце покидает зону Большого Креста, и сам Крест распадается. Однако напряжение полностью не исчезает: на небе сохраняется жёсткий Тау-квадрат, сформированный Марсом, Плутоном и Чёрной Луной.

Марс и Плутон продолжают находиться в оппозиции, а Чёрная Луна формирует к ним квадратуру.

Эта комбинация может усиливать вероятность военных конфликтов, социальных потрясений, а также повышает риск природных катастроф, особенно землетрясений

- заявила Базиленко. 

Рекомендация:

На этой неделе особенно важно соблюдать осторожность, избегать экстремальных видов спорта, рискованных ситуаций, а главное — сохранять внутреннее спокойствие и избегать агрессии в отношениях с окружающими, призвала Базиленко. 

 Влияние Луны и усиление Тау-квадрата

 Базиленко призывает обратить внимание на выходные дни: в воскресенье, 4 мая, Луна соединится с Марсом, что значительно усилит действие Тау-квадрата.

Это аспект повышенной эмоциональности, раздражительности, склонности к импульсивным поступкам и конфликтам.

Рекомендация:

Провести выходные в максимально спокойной обстановке, уделить внимание отдыху, уединению и восстановлению внутренней гармонии.

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса07.04.2025, 11:51 • 171743 просмотра

Стационарный Плутон: момент поворота

В течение всей недели Плутон будет стационарным, готовясь к началу ретроградного движения 4 мая.

Стационарный Плутон усиливает напряжение:

  •  обостряются скрытые процессы;
    • возникает чувство внутреннего давления;
      • возможны важные события, связанные с разрушением старого и закладкой новых основ.

        Рекомендация:

        Беречь психоэмоциональное здоровье, избегать манипуляций и не начинать важных крупных проектов до стабилизации энергии.

         Светлые энергии: Венера, Нептун и малый парад планет

        Несмотря на общее напряжение, неделя несёт и положительные возможности благодаря скоплению планет на границе Рыб и Овна:

        Венера, Сатурн, Нептун и Восходящий Узел (Раху) формируют малый парад планет,

        Они создают гармоничные аспекты с Ураном.

         Эти энергии поддерживают:

        •  духовное развитие;
          • проявление любви и заботы;
            • творческое вдохновение и внутренние открытия.

              Важные транзиты Венеры

              30 апреля: Венера переходит из чувствительных Рыб в огненный Овен.

              Наши эмоции станут более яркими, страстными, динамичными. Возрастёт стремление к любви, активному проявлению чувств и более активному финансовому обогащению

              - заявила астролог. 

              2 мая: Точное соединение Венеры и Нептуна в Овне. Последний раз такое соединение в знаке Овна происходило в 1874 году, что делает этот день особенным.

              Это очень мощный день для:

              •  романтических встреч и признаний;
                • творческих прорывов;
                  • возможностей финансового роста (особенно через вдохновение, творчество и нестандартные решения).

                    Важно:

                    Будьте внимательны: в этот день легко попасть под влияние иллюзий в любви или деньгах. Оставляйте пространство для разума наряду с эмоциями.

                    6. Ритмы Луны: день за днём

                    28 и до 9 утра 29 апреля Луна будет находится в гармоничном для нее знаке Тельца. В ночь с 28 на 29 апреля она будет в точном соединении с Ураном, что может дать вещие сны или, наоборот бессонницу.

                    29–30 апреля: Луна в Близнецах — отличное время для общения, обучения, новых контактов.

                    29 апреля особенно благоприятный день: Луна в прекрасных аспектах, что открывает пространство для ярких идей и необычных знакомств.

                    1–3 мая (до обеда): Луна в Раке — настроение становится более домашним, эмоциональным.

                    Отличное время для заботы о семье, уединения, восстановления сил.

                    3 мая (после обеда) – 5 мая: Луна в Льве — эмоциональный фон накаляется, возрастает стремление к признанию и власти.

                    Ночь с 3 на 4 мая будет особенно напряжённой из-за соединения Луны с Марсом и усиления Тау-квадрата.

                    Вывод недели

                    На этой неделе продолжается влияние разрушительных энергий, особенно за счёт сохраняющегося Тау-квадрата и стационарного Плутона.

                    Кульминация напряжения ожидается в выходные.

                    Но!

                    Поддержка Венеры, Нептуна и малого парада планет создаёт окно для вдохновения, любви и творческого прорыва.

                    Ваши лучшие помощники в этом периоде:

                    • спокойствие;
                      • гармония;
                        • вера в лучшее и внутренняя дисциплина.

                          Не забывайте: духовные энергии сильнее разрушительных. Любовь, забота, творчество — ваша сила этой недели

                          - заявила Базиленко. 

                          Овны

                          Обе эти недели отдадут вам большую энергию, прилив сил и вдохновение.

                          Ожидайте удачу в финансовых вопросах, развитии социального бизнеса и внедрении новых проектов, включая нестандартные решения в сложных ситуациях.

                          Также ожидайте удачу в любви.

                          Тельцы

                          Это будет для вас очень активная, с большими возможностями раскрытия собственных идей и талантов.

                          Но обязательно уделите больше внимания себе, своим желаниям. Хорошее время для обновления имиджа: стоит обратиться к стилисту, изменить гардероб и поставить новые цели. Растущая Луна будет этому способствовать.

                          Близнецы

                          Для вас эта неделя будет довольно интересной.

                          Вы будете пользоваться авторитетом и уважением, развивать новые идеи и проекты.

                          При этом важно уделить внимание внутреннему миру.

                          Выходные лучше посвятить уединению и восстановлению сил — это будет для вас жизненно необходимо.

                          Раки

                          Это будет для вас очень активная и позитивная неделя, особенно для начала новых проектов.

                          Растущая Луна поддержит вашу активность. Обязательно опирайтесь на коллективную работу, на поддержку друзей и единомышленников.

                          Финансовыми рисками заниматься не стоит — будьте осторожны в вопросах денег.

                          Львы

                          Для вас наступает непростое время, связанное с определёнными опасностями.

                          Самое главное — берегите себя и избегайте крупных конфликтов, особенно эмоциональных всплесков на выходных.

                          В то же время ваши старания будут замечены начальством, что впоследствии принесёт карьерный рост.

                          Девы

                          Неделя будет благоприятной для поездок, путешествий, общения с иностранцами.

                          Но ближе к выходным возможны приступы уныния или грусти.

                          Лучшее лекарство — активные действия: яркие впечатления, новые знания и расширение кругозора.

                          Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование08.04.2025, 14:57 • 163443 просмотра

                          Весы

                          Эта неделя принесёт вам хорошие шансы и большие возможности.

                          Можно немного рискнуть (без излишней агрессии) и попробовать что-то новое.

                          Это отличное время, чтобы попробовать новое, особенно в финансовых вопросах.

                          Главное — не торопиться и не вовлекаться в сомнительные проекты.

                          Успех может прийти быстро и неожиданно.

                          Скорпионы

                          Эта неделя будет непростой, как и предыдущая.

                          Обратите особое внимание на окружение и внутреннее состояние.

                          Избегайте негативных эмоций и недоброжелательных людей.

                          Партнёры могут стать вашей опорой. Важно чётко различать, кто ваш настоящий друг, а кто враг.

                          Стрельцы

                          Для вас это время активного внедрения в рабочие процессы и начала новых проектов.

                          Растущая Луна поддерживает все начинания.

                          Финансовые риски лучше избегать, особенно в крупных покупках.

                          В любовной сфере возможен успех — особенно при искренности намерений.

                          Козероги

                          На этой неделе стоит замедлиться и сосредоточиться на себе.

                          Позвольте себе отдых, восстановление через позитивные эмоции и яркие впечатления.

                          Одиноких Козерогов ждут интересные знакомства, а творческие Козероги могут начать новый путь.

                          Финансовыми вопросами стоит заниматься очень осторожно.

                          Водолеи

                          Неделя будет непростой: возможно ощущение отсутствия сил или ухудшение самочувствия.

                          Спасение — в природе, общении с близкими, творчестве и хобби.

                          Также возможны неожиданные переезды или визиты родственников.

                          Возможно удачное решение вопросов с недвижимостью.

                          Рыбы

                           Для вас неделя откроет активные возможности для начинаний, обучения и развития.

                          Неожиданные встречи могут принести судьбоносные перемены в личной жизни.

                          Старайтесь сохранять активность в будние дни, а на выходных — замедлиться и восстановить силы в домашней обстановке.

                          Лилия Подоляк

                          Лилия Подоляк

                          Обществопубликации
                          Brent
                          $66.19
                          Bitcoin
                          $94,231.50
                          S&P 500
                          $5,515.95
                          Tesla
                          $285.47
                          Газ TTF
                          $32.43
                          Золото
                          $3,305.35
                          Ethereum
                          $1,795.50