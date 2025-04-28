Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Киев • УНН
Напряжение ослабевает, но важно спокойствие из-за Тау-квадрата. Венера, Нептун и малый парад планет создают возможности для вдохновения, любви и творчества.
На этой неделе напряжение Большого Креста ослабевает, но сохраняется напряжение из-за Тау-квадрата. Неделя требует спокойствия, гармонии и веры в лучшее. Что ждет представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Продолжение влияния Большого Креста
Как отметила астролог, на прошлой неделе мы наблюдали активное действие одной из самых напряжённых астрологических конфигураций — Большого Креста, в котором участвовали Солнце, Марс, Плутон и Чёрная Луна.
Этот аспект вызвал серьёзные перемены как в политической, так и в природной сферах.
На текущей неделе Солнце покидает зону Большого Креста, и сам Крест распадается. Однако напряжение полностью не исчезает: на небе сохраняется жёсткий Тау-квадрат, сформированный Марсом, Плутоном и Чёрной Луной.
Марс и Плутон продолжают находиться в оппозиции, а Чёрная Луна формирует к ним квадратуру.
Эта комбинация может усиливать вероятность военных конфликтов, социальных потрясений, а также повышает риск природных катастроф, особенно землетрясений
Рекомендация:
На этой неделе особенно важно соблюдать осторожность, избегать экстремальных видов спорта, рискованных ситуаций, а главное — сохранять внутреннее спокойствие и избегать агрессии в отношениях с окружающими, призвала Базиленко.
Влияние Луны и усиление Тау-квадрата
Базиленко призывает обратить внимание на выходные дни: в воскресенье, 4 мая, Луна соединится с Марсом, что значительно усилит действие Тау-квадрата.
Это аспект повышенной эмоциональности, раздражительности, склонности к импульсивным поступкам и конфликтам.
Рекомендация:
Провести выходные в максимально спокойной обстановке, уделить внимание отдыху, уединению и восстановлению внутренней гармонии.
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Стационарный Плутон: момент поворота
В течение всей недели Плутон будет стационарным, готовясь к началу ретроградного движения 4 мая.
Стационарный Плутон усиливает напряжение:
- обостряются скрытые процессы;
- возникает чувство внутреннего давления;
- возможны важные события, связанные с разрушением старого и закладкой новых основ.
Рекомендация:
Беречь психоэмоциональное здоровье, избегать манипуляций и не начинать важных крупных проектов до стабилизации энергии.
Светлые энергии: Венера, Нептун и малый парад планет
Несмотря на общее напряжение, неделя несёт и положительные возможности благодаря скоплению планет на границе Рыб и Овна:
Венера, Сатурн, Нептун и Восходящий Узел (Раху) формируют малый парад планет,
Они создают гармоничные аспекты с Ураном.
Эти энергии поддерживают:
- духовное развитие;
- проявление любви и заботы;
- творческое вдохновение и внутренние открытия.
Важные транзиты Венеры
30 апреля: Венера переходит из чувствительных Рыб в огненный Овен.
Наши эмоции станут более яркими, страстными, динамичными. Возрастёт стремление к любви, активному проявлению чувств и более активному финансовому обогащению
2 мая: Точное соединение Венеры и Нептуна в Овне. Последний раз такое соединение в знаке Овна происходило в 1874 году, что делает этот день особенным.
Это очень мощный день для:
- романтических встреч и признаний;
- творческих прорывов;
- возможностей финансового роста (особенно через вдохновение, творчество и нестандартные решения).
Важно:
Будьте внимательны: в этот день легко попасть под влияние иллюзий в любви или деньгах. Оставляйте пространство для разума наряду с эмоциями.
6. Ритмы Луны: день за днём
28 и до 9 утра 29 апреля Луна будет находится в гармоничном для нее знаке Тельца. В ночь с 28 на 29 апреля она будет в точном соединении с Ураном, что может дать вещие сны или, наоборот бессонницу.
29–30 апреля: Луна в Близнецах — отличное время для общения, обучения, новых контактов.
29 апреля особенно благоприятный день: Луна в прекрасных аспектах, что открывает пространство для ярких идей и необычных знакомств.
1–3 мая (до обеда): Луна в Раке — настроение становится более домашним, эмоциональным.
Отличное время для заботы о семье, уединения, восстановления сил.
3 мая (после обеда) – 5 мая: Луна в Льве — эмоциональный фон накаляется, возрастает стремление к признанию и власти.
Ночь с 3 на 4 мая будет особенно напряжённой из-за соединения Луны с Марсом и усиления Тау-квадрата.
Вывод недели
На этой неделе продолжается влияние разрушительных энергий, особенно за счёт сохраняющегося Тау-квадрата и стационарного Плутона.
Кульминация напряжения ожидается в выходные.
Но!
Поддержка Венеры, Нептуна и малого парада планет создаёт окно для вдохновения, любви и творческого прорыва.
Ваши лучшие помощники в этом периоде:
- спокойствие;
- гармония;
- вера в лучшее и внутренняя дисциплина.
Не забывайте: духовные энергии сильнее разрушительных. Любовь, забота, творчество — ваша сила этой недели
Овны
Обе эти недели отдадут вам большую энергию, прилив сил и вдохновение.
Ожидайте удачу в финансовых вопросах, развитии социального бизнеса и внедрении новых проектов, включая нестандартные решения в сложных ситуациях.
Также ожидайте удачу в любви.
Тельцы
Это будет для вас очень активная, с большими возможностями раскрытия собственных идей и талантов.
Но обязательно уделите больше внимания себе, своим желаниям. Хорошее время для обновления имиджа: стоит обратиться к стилисту, изменить гардероб и поставить новые цели. Растущая Луна будет этому способствовать.
Близнецы
Для вас эта неделя будет довольно интересной.
Вы будете пользоваться авторитетом и уважением, развивать новые идеи и проекты.
При этом важно уделить внимание внутреннему миру.
Выходные лучше посвятить уединению и восстановлению сил — это будет для вас жизненно необходимо.
Раки
Это будет для вас очень активная и позитивная неделя, особенно для начала новых проектов.
Растущая Луна поддержит вашу активность. Обязательно опирайтесь на коллективную работу, на поддержку друзей и единомышленников.
Финансовыми рисками заниматься не стоит — будьте осторожны в вопросах денег.
Львы
Для вас наступает непростое время, связанное с определёнными опасностями.
Самое главное — берегите себя и избегайте крупных конфликтов, особенно эмоциональных всплесков на выходных.
В то же время ваши старания будут замечены начальством, что впоследствии принесёт карьерный рост.
Девы
Неделя будет благоприятной для поездок, путешествий, общения с иностранцами.
Но ближе к выходным возможны приступы уныния или грусти.
Лучшее лекарство — активные действия: яркие впечатления, новые знания и расширение кругозора.
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Весы
Эта неделя принесёт вам хорошие шансы и большие возможности.
Можно немного рискнуть (без излишней агрессии) и попробовать что-то новое.
Это отличное время, чтобы попробовать новое, особенно в финансовых вопросах.
Главное — не торопиться и не вовлекаться в сомнительные проекты.
Успех может прийти быстро и неожиданно.
Скорпионы
Эта неделя будет непростой, как и предыдущая.
Обратите особое внимание на окружение и внутреннее состояние.
Избегайте негативных эмоций и недоброжелательных людей.
Партнёры могут стать вашей опорой. Важно чётко различать, кто ваш настоящий друг, а кто враг.
Стрельцы
Для вас это время активного внедрения в рабочие процессы и начала новых проектов.
Растущая Луна поддерживает все начинания.
Финансовые риски лучше избегать, особенно в крупных покупках.
В любовной сфере возможен успех — особенно при искренности намерений.
Козероги
На этой неделе стоит замедлиться и сосредоточиться на себе.
Позвольте себе отдых, восстановление через позитивные эмоции и яркие впечатления.
Одиноких Козерогов ждут интересные знакомства, а творческие Козероги могут начать новый путь.
Финансовыми вопросами стоит заниматься очень осторожно.
Водолеи
Неделя будет непростой: возможно ощущение отсутствия сил или ухудшение самочувствия.
Спасение — в природе, общении с близкими, творчестве и хобби.
Также возможны неожиданные переезды или визиты родственников.
Возможно удачное решение вопросов с недвижимостью.
Рыбы
Для вас неделя откроет активные возможности для начинаний, обучения и развития.
Неожиданные встречи могут принести судьбоносные перемены в личной жизни.
Старайтесь сохранять активность в будние дни, а на выходных — замедлиться и восстановить силы в домашней обстановке.