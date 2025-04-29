Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний
Киев • УНН
В мае 2025 года ожидаются магнитные бури различной интенсивности, самые большие в начале месяца. Метеозависимым советуют следить за прогнозами и уменьшить негативное влияние.
В мае 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности. Наиболее мощные вспышки придутся на начало месяца, а в конце – геомагнитная ситуация стабилизируется. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды.
Причины возникновения магнитных бурь
Так называемые магнитные бури возникают из-за возмущения магнитного поля Земли. Поверхность Солнца покрыта горячей плазмой. При взаимодействии с противоположной магнитной полярностью или "чужеродными" телами, происходит ее всплеск – солнечные вспышки. Солнечный ветер может распространить плазму звезды в магнитосферу Земли, которая в свою очередь начинает реагировать вибрацией. Из-за этого и возникают магнитные возмущения. Они могут длиться от 12 часов до нескольких суток.
Уровень магнитных бурь оценивается по Kp-индексу (индексу геомагнитной активности). По нему отметки в 0-3 балла означают отсутствие возмущений, 4-5 баллами обозначают слабую бурю, 6-7 баллов присущи умеренным бурям, а 8-9 – мощным.
Календарь магнитных бурь в мае 2025 года
По данным Центра прогнозирования космической погоды, в мае нас ожидают несколько магнитных бурь разной интенсивности. Что характерно, большинство из них прогнозируются в начале и в середине месяца, в то время, как в конце мая – геомагнитная ситуация улучшится.
- 1 мая - магнитная буря с K-индексом 6;
- 2-11 мая - магнитная буря с K-индексом 5;
- 12-15 мая - магнитная буря с K-индексом 2;
- 16-19 мая - магнитная буря с K-индексом 4.
После 20 мая ситуация стабилизируется.
Онлайн-прогнозы солнечных вспышек и штормов могут меняться, ведь они рассчитываются с помощью спутниковых систем и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Данные поступают от активности Солнца каждые 10 минут, а прогноз, основанный на них, меняется каждые три часа.
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Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие людей
Метеозависимым советуют особенно тщательно проверять актуальную информацию о бурях, чтобы подготовиться и уменьшить негативное влияние на свое самочувствие.
Во время геомагнитных колебаний человек может испытывать ухудшение настроения и самочувствия, раздражительность, тревожность, повышение или снижение кровяного давления, головную боль, сонливость или бессонницу, учащенное сердцебиение и т.д.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
В эти дни советуют уменьшить физические и психологические нагрузки и обеспечить себе полноценный сон, не менее 8 часов. К тому же нужно поддерживать достаточный водный баланс в организме, выпивая не менее 2 литров простой воды в день. А вот от чая, кофе и других напитков, содержащих кофеин лучше отказаться. Также лучше убрать из рациона жирную пищу и алкоголь. Добавьте в свой распорядок дня прогулки на свежем воздухе или по крайней мере проветривайте помещение чаще: это поможет улучшить самочувствие.
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Есть ли связь между самочувствием человека и геомагнитной ситуацией
Научное сообщество до сих пор не пришло к согласию в этом вопросе. Некоторые исследователи считают, что вспышки на солнце влияют на самочувствие людей, другие – считают этот тезис антинаучным. Только в одном исследователи соглашаются между собой - этот вопрос требует более глубокого изучения.
В рамках одного из исследований на эту тему, ученые проанализировали 63 млн сообщений в X, в которых пользователи жаловались на головную боль, мигрень и другие симптомы, которые обычно связывают с увеличением солнечной активности.
Используя эти данные, ученые составили два графика и сравнили их. В первом были отмечены периоды времени, в которые количество жалоб на самочувствие увеличивалось. Во втором – периоды, когда увеличивалась солнечная активность. Графики не совпадали.
В то же время другое исследование установило, что геомагнитная активность влияет на риск инсульта в некоторых группах людей. Однако даже ученые, которые его проводили, признают, что чтобы утверждать наличие прямой связи, нужны дальнейшие исследования.