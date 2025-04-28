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"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

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"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Фільм жахів "Грішники" режисера Раяна Куглера з Майклом Б. Джорданом у головній ролі зібрав 161,6 мільйона доларів у світовому прокаті за два вікенди. В американському прокаті він потіснив "Minecraft".

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

Фільм з Майклом Б. Джорданом у головній ролі перевершив усі очікування та довів, що це справжня кінематографічна подія. Передає УНН із посиланням на Forbes і Variety.

Деталі

Фільм жахів "Грішники" (Sinners) здобув рекордні збори, зібравши лише за два вікенди у світових зборах вражаючі 161,6 мільйона доларів.

Новий фільм режисера Раяна Куглера залишився на вершині американського прокату цими вихідними, зібравши за декілька днів 45 мільйонів доларів.

Продажі квитків знизилися лише на 6% порівняно з початковими 48 мільйонами доларів, за попередній вікенд. Загалом у у Північній Америці "Грішники" зібрали 122,5 мільйона доларів. 

Довідка

"Грішники" є непростим фільмом жахів: картина поєднує елементи драми, бойовика та мюзиклу в південно-готичному сеттингу. У головній ролі Майкл Б. Джордан. Фільм розповідає про братів-близнюків (Майкл Б. Джордан), які повертаються до рідного міста, щоб почати все спочатку. Але в їхньому рідному місті зло чатує, щоб зустріти їх.

Цікавий факт

"Грішники" перетнули позначку в 100 мільйонів доларів лише за дев'ять днів у кінотеатрах США, ставши четвертим фільмом жахів, який зібрав 200 мільйонів доларів у Сполучених Штатах.

Box Office

Слідом у рейтингу найкасовіших йдуть:

  • повторний показ фільму «Зоряні війни: Помста ситхів», присвячений 20-річчю, - друге місце з 25,2 мільйонами доларів (42,2 мільйона доларів у світовому прокаті);
    • третє місце в прокаті США цими вихідними посідає фільм «Бухгалтер 2» (The Accountant 2) з Беном Аффлеком у головній ролі (24,5 мільйона доларів);
      • «Minecraft», екранізація популярної відеогри, посідає четверте місце з 22,7 мільйонами доларів.

        Нагадаємо

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