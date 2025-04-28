"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"
Киев • УНН
Фильм ужасов "Грешники" режиссера Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли собрал 161,6 миллиона долларов в мировом прокате за два уикенда. В американском прокате он потеснил "Minecraft".
Фильм с Майклом Б. Джорданом в главной роли превзошел все ожидания и доказал, что это настоящее кинематографическое событие. Передает УНН со ссылкой на Forbes и Variety.
Детали
Фильм ужасов "Грешники" (Sinners) получил рекордные сборы, собрав всего за два викенда в мировых сборах впечатляющие 161,6 миллиона долларов.
Новый фильм режиссера Райана Куглера остался на вершине американского проката в эти выходные, собрав за несколько дней 45 миллионов долларов.
Продажи билетов снизились всего на 6% по сравнению с начальными 48 миллионами долларов за предыдущий викенд. В общей сложности в Северной Америке "Грешники" собрали 122,5 миллиона долларов.
Справка
"Грешники" является непростым фильмом ужасов: картина сочетает элементы драмы, боевика и мюзикла в южно-готическом сеттинге. В главной роли Майкл Б. Джордан. Фильм рассказывает о братьях-близнецах (Майкл Б. Джордан), которые возвращаются в родной город, чтобы начать все сначала. Но в их родном городе зло подстерегает, чтобы встретить их.
Интересный факт
"Грешники" пересекли отметку в 100 миллионов долларов всего за девять дней в кинотеатрах США, став четвертым фильмом ужасов, собравшим 200 миллионов долларов в Соединенных Штатах.
Box Office
Вслед в рейтинге самых кассовых идут:
- повторный показ фильма «Звездные войны: Месть ситхов», посвященный 20-летию, - второе место с 25,2 миллионами долларов (42,2 миллиона долларов в мировом прокате);
- третье место в прокате США в эти выходные занимает фильм «Бухгалтер 2» (The Accountant 2) с Беном Аффлеком в главной роли (24,5 миллиона долларов);
- «Minecraft», экранизация популярной видеоигры, занимает четвертое место с 22,7 миллионами долларов.
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