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Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

Київ • УНН

 • 4178 перегляди

Трамп припустив, що путін може змусити його стати на бік України. Він натякнув на можливість використання санкцій замість зброї.

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

Президент США Дональд Трамп заявив, що припускає, що російський диктатор володимир путін може довести ситуацію до того, що американський лідер стане на бік України, але не обов'язково на бік Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає УНН.

Деталі

Трамп прокоментував, чи бачить він ситуацію, за якої він прийде з великою кількістю зброї, з повномасштабною підтримкою України для збереження її територіальної цілісності.

"Не обов'язково зброя. Існує багато видів зброї. Не обов'язково зброя з кулями. Це може бути зброя із санкціями. Це може бути зброя із банківською справою. Це може бути багато іншої зброї", - сказав Трамп.

На запитання, чи є щось, що путін міг би зробити, щоб він сказав: "Знаєте що? Я тепер на боці Зеленського", Трамп відповів: "Не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України, так. Але не обов'язково на боці Зеленського".

Трамп заявив, що у нього були труднощі з Зеленським. "Ви бачили це тут, коли він сидів у цьому кріслі (в Овальному кабінеті - ред.), коли він просто не міг цього зрозуміти", - заявив Трамп.

Трамп про перепалку в Овальному кабінеті: "Ми змусили Україну вчинити правильно"18.03.25, 09:27 • 14345 переглядiв

"Він домігся свого. Але замість того, щоб сказати "Гаразд", коли я зробив цю заяву, я сказав: "Ну, ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання. Ми намагаємося допомогти". Він сказав: "Ні, ні, нам теж потрібна безпека". Я сказав: "Безпека?". Я насправді сказав: "Я навіть не знаю, чи зможемо ми покласти цьому кінець". Знаєте, він говорив про безпеку після. Після. А потім він зробив заяву, щось подібне до того, що вони боролися з цим поодинці, їм ніхто не допомагав. Я сказав: "Ну, ми допомогли вам 350 мільярдами доларів, а Європа допомогла вам набагато меншими грошима", що ще одна річ, яка мене турбує", - зазначив Трамп.

Додамо, це інтерв'ю було проведене з Трампом у четвер, 24 квітня, до його зустрічі із Зеленським у Ватикані 26 квітня.

Доповнення

Трамп заявляв, що його зустріч із Зеленським у Ватикані пройшла добре, і наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес.

Згодом після зустрічі із Зеленським Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів, і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну, і натякнув на санкції.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень буде дуже важливим й вирішальним щодо переговорів про досягнення миру в Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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