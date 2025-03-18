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The Guardian

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Трамп про перепалку в Овальному кабінеті: "Ми змусили Україну вчинити правильно"

Київ • УНН

 • 14320 перегляди

Дональд Трамп прокоментував напружену розмову, що сталася в Овальному кабінеті під час його зустрічі з Володимиром Зеленським. Він додав, що США прагнуть мирної угоди та припинення вогню.

Трамп про перепалку в Овальному кабінеті: "Ми змусили Україну вчинити правильно"

Президент США Дональд Трамп прокоментував напружену розмову, що сталася в Овальному кабінеті під час його зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Він пояснив, що ситуація була частиною тиску, щоб змусити Україну ухвалювати "правильні рішення". Про це він сказав журналістам у Центрі Кеннеді 17 березня, пише УНН.

Деталі

"Там гине багато людей, і ми повинні були змусити Україну вчинити правильно. Це була непроста ситуація. Ви мали змогу побачити невелику сцену в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося укласти мирну угоду. Ми хочемо отримати припинення вогню, а потім - мирну угоду", - заявив Трамп.

Також він прокоментував припинення постачання зброї та розвідданих Україні. Трамп заявив, що це не вплинуло на дії української армії в курській області.

"Ні, зовсім ні. Насправді, навпаки. Гадаю, це було високо оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що, якщо я бачу, що хтось робить щось погане, це призведе до великої кількості смертей - єдина причина, по якій я беру участь у цьому - це людяність. Я беру участь заради людства",-додав американський президент.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відносини між Україною та США після напруженої розмови президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Як він пояснив, між союзниками можуть виникати суперечки, але головне – збереження партнерства.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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