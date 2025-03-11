Єрмак про стосунки Зеленського і Трампа після перепалки в Овальному кабінеті: «Ми залишаємося партнерами»
Київ • УНН
Керівник ОП прокоментував відносини між країнами після напруженої зустрічі президентів в Овальному кабінеті. Єрмак підкреслив важливість збереження партнерства та отримав запевнення щодо подальшої підтримки від США.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував стосунки між Україною та США після напруженої розмови президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Про це він заявив за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.
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За його словами, навіть між союзниками можуть виникати суперечки, але головне – збереження партнерства.
І між партнерами, і між друзями іноді виникають якісь речі, коли різні розмови. Головне те, що ми були і залишаємося партнерами з Сполученими Штатами
Він підкреслив, що позиція Президента Зеленського завжди була дуже принциповою.
Ми дуже цінуємо все, що зробив американський народ, що зробив американський президент, обидві партії в Конгресі, Сенаті. Ми дуже цінуємо лідерство президента Трампа. Вважаємо, що Сполучені Штати саме та країна, яка може сьогодні зробити все для того, щоб цей справедливий мир настав, вони мають цей важіль
Також він зазначив, що Київ отримав запевнення від Вашингтона щодо подальшої підтримки.
"Це не проста робота, дуже непроста. Я не знаю хто би ще міг впоратися з цією роботою, але важливо, що вони готові бути з нами, готові працювати, для них це важливо і ми це дуже цінуємо. І я вважаю, що героїзм, стійкість нашої нації, лідерство Сполучених Штатів, потужна підтримка наших європейських друзів це те, що є такою вірою, те що це дійсно може статися", - додав керівник Офісу Президента.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий щодо того, аби знову запросити Президента України Володимира Зеленського до Білого дому.