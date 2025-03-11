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Єрмак про стосунки Зеленського і Трампа після перепалки в Овальному кабінеті: «Ми залишаємося партнерами»

Київ • УНН

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Керівник ОП прокоментував відносини між країнами після напруженої зустрічі президентів в Овальному кабінеті. Єрмак підкреслив важливість збереження партнерства та отримав запевнення щодо подальшої підтримки від США.

Єрмак про стосунки Зеленського і Трампа після перепалки в Овальному кабінеті: «Ми залишаємося партнерами»

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував стосунки між Україною та США після напруженої розмови президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Про це він заявив за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Деталі 

За його словами, навіть між союзниками можуть виникати суперечки, але головне – збереження партнерства.

І між партнерами, і між друзями іноді виникають якісь речі, коли різні розмови. Головне те, що ми були і залишаємося партнерами з Сполученими Штатами

- сказав Єрмак.

Він підкреслив, що позиція Президента Зеленського завжди була дуже принциповою.

Ми дуже цінуємо все, що зробив американський народ, що зробив американський президент, обидві партії в Конгресі, Сенаті. Ми дуже цінуємо лідерство президента Трампа. Вважаємо, що Сполучені Штати саме та країна, яка може сьогодні зробити все для того, щоб цей справедливий мир настав, вони мають цей важіль

- заявив Єрмак. 

Також він зазначив, що Київ отримав запевнення від Вашингтона щодо подальшої підтримки.

"Це не проста робота, дуже непроста. Я не знаю хто би ще міг впоратися з цією роботою, але важливо, що вони готові бути з нами, готові працювати, для них це важливо і ми це дуже цінуємо. І я вважаю, що героїзм, стійкість нашої нації, лідерство Сполучених Штатів, потужна підтримка наших європейських друзів це те, що є такою вірою, те що це дійсно може статися", - додав керівник Офісу Президента.

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий щодо того, аби знову запросити Президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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